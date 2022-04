'Showtime' hosts, ibinahagi ang paboritong bonding activity

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi ng ilan sa mga host ng "It's Showtime" ang paborito nilang bonding activity kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay.

Sa "It's Showtime" nitong Martes, naging game sina Jackie Gonzaga, Karylle, Vhong Navarro, Amy Perez, Ryan Bang, Kim Chiu, Jugs Jugueta at Teddy Corpuz na ibahagi ang mga paborito nilang ginagawa kasama ang mga taong malalapit sa kanila.

Para kay Gonzaga, ang kumain sa labas ang paboritong bonding nila ng nobyong si Tom Doromal. "Eat all you can," ani Gonzaga.

Para kay Karylle, musika ang paborito nilang bonding ng mister niyang si Yael Yuzon.

"Gusto ko 'yung hinaharana ako. Favorite bonding ko 'yung naggigitara si Yael tapos kakantahan kami. 'Yung ganun lang sa bahay. Jamming, jamming with guitar. Lalo na 'yung biglaan," ani Karylle.

Hirit naman ni Perez, ang panonood ng mga lumang pelikula ang paborito nilang ginagawa ngayon ng kanyang mga anak.

"Yung mga boys nanonood kami, yung mga 'Night at the Museum.' Yung mga luma talaga, 'yung 'Back to the Future.' Yung mga hindi naabutan ng mga boy at ngayon nila napapanood. Natutuwa sila, naa-appreciate nila. Tapos ang naa-appreciate ko roon ay katabi ko sila, siksikan," ani Perez.

Road trip naman ang bonding activity ng magkasintahan na sina Xian Lim at Chiu.

"Mag-road trip, drive sa malayong lugar. Driving, driving, tapos mag-i-stop over, kakain sa restaurant, tapos uwi na. The view, the scenery," ani Chiu.

Tinawag naman ni Corpuz na "aircon bonding" ang paborito nilang ginagawa ngayon ng kanyang pamilya dahil sa mainit na panahon.

Para kay Jugueta, "healthy drinking" kasama ang mga kaibigan at mahal sa buhay ang kanilang paboritong gawin.

Bilang isang Koreano, ibinahagi ni Bang na ang paliligo kasama ang mga kaibigan sa isang sauna ang paborito nilang ginagawa.

"Ako ang hilig ko ay 'yung kasama ang tropa ko sabay-sabay maligo, ganoon sa Korea," ani Bang.

Ibinahagi naman ni Navarro na ang pagbibisikleta ang paboritong gawain nila ng kanyang pamilya.

"Bukod sa pa-e-exercise, bonding kami, nagkukuwentuhan kami habang nagba-bike, 'yun ang masarap na feeling," ani Navarro.