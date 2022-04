MAYNILA -- Hindi pressured si Mccoy de Leon sa walang patid na tanong kung kailan sila magpapakasalb ng kanyang nobyang si Elisse Joson.

"Actually laging tinatanong sa amin 'yan 'di lang po kayo, kahit 'yung mga kamag-anak namin, kahit 'yung mga nakakasalubong lang namin," ani De Leon sa naging pagharap nila ni Joson sa digital conference para sa kanilang pinakabagong pelikula na "Habangbuhay."

"Ang masasabi ko lang for now gusto namin i-explore pa ang bawat side namin. Kung hindi niyo po alam , marami pa po kaming ini-explore ngayon. Marami pa po kaming kakaibang nalalaman sa bawat isa. Nandoon kami. Ayaw naming biglain o madaliin," dagdag ni De Leon.

Para naman kay Joson, kailangan pa nila ang maghanda para sa susunod na kabanata ng kanilang buhay.



“Alam naman natin with a baby, sudden din. So we want to be prepared to move forward din with our future. Kasi malaking bagay na ’yon dahil nga mayroon na din kaming anak. So we want to be prepared. Siyempre kasama doon kailangan namin mag-ipon," ani Joson.

Giit ng dalawa, importante para sa kanila na makasal pagdating ng tamang panahon.

"Of course importante po sa amin 'yon, mayroon pong basbas ng Diyos," ani Joson na sinang-ayunan naman ni De Leon.

Matatandaang Oktubre 2021 nang aminin sa publiko nina Joson at De Leon ang pagiging mga magulang sa kanilang anak na si Felize.

Parehong naging parte ng "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong 2016 sina Joson at De Leon.

Huling nagsama ang dalawa sa pelikula noong 2019 sa "Sakaling Maging Tayo."