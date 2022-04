Angelica Panganiban, planong pasukin ang vlogging

MAYNILA -- Ilang linggo matapos kumpirmahin ang kanyang pagbubuntis, ibinahagi ng aktres na si Angelica Panganiban ang plano na magsimula ng sariling vlog.

"Iniisip ko mag-start ng vlog, kung sakali, ano ang mga tanong/gusto niyo malaman sa panibagong journey ng buhay ko ngayon? Hanggat kaya sagutin, subukan namin sagutin yarn. Game?" tanong ni Panganiban sa kanyang mga tagahanga sa Twitter.

Soooo, iniisip ko mag start ng vlog, kung sakali, ano ang mga tanong/gusto niyo malaman sa panibagong journey ng buhay ko ngayon? Hanggat kaya sagutin, subukan namin sagutin yarn 😬 game? — Angelica Panganiban (@angelica_114) March 27, 2022

Isang netizen ang nagbigay komento na kung maari ay ibahagi ng aktres ang istorya ng pag-iibigan nila ng nobyo na si Gregg Homan.

Sagot dito ni Panganiban: "Ay wow. Kung sabagay, never pala kami nag-reveal no? Game."

Payo naman ng isang netizen, mas mabuting mga "chill topics at feel good" ang vlogs na gagawin ng aktres.

Naibahagi rin ni Panganiban ang plano na mamuhay sa probinsiya.

Aaaww that’s the plan po. Provincial living 😘 salamat in advance 💖 https://t.co/Tz4C6d2M21 — Angelica Panganiban (@angelica_114) March 27, 2022

Sinagot din ni Panganiban ang komento ng isang tagahanga na tila nalulungkot sa pansamantala niyang pagpapahinga sa showbiz.

"Okay lang yan. Mabuti nga at marami naman akong nagawang projects. Marami kayong pwede balikbalikan. Balato niyo na sa 'kin ang buhay ko ngayon. 30 years naman na ko sa inyo!" ani Panganiban.

Hahahaha. Okay lang yan. Mabuti nga at marami naman akong nagawang projects. Marami kayong pwede balikbalikan. :) balato niyo na sakin ang buhay ko ngayon :) 30 years naman na ko sa inyo! 😅 https://t.co/ht2Jtc0cB1 — Angelica Panganiban (@angelica_114) March 29, 2022

Sa nakaraang panayam, iginiit ni Panganiban na ini-enjoy niya ngayon ang kanyang pagbubuntis.

"Napakatagal kong hinintay ito at wala naman akong pinaganarap kung hindi maging isang ina. So ngayong dumating na siya, ito na ang role na gusto kong gampanan. 'Yun naman muna siguro ang gagawin ko. I'm sure naiintindihan ako ng mga boss, sobrang supportive nila sa akin. Napaka-suwerte ko na dumating siya sa tamang tao, sa tamang timing, tamang mga tao ang mga nasa paligid ko para intindihin at suportahan ako sa maganda, bagong journey at bagong chapter ng buhay ko," ani Panganiban.