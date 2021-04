‘What’s the plan?’ Anne Curtis nababahala sa COVID-19 surge

Anne Curtis. Instagram: @annecurtissmith

MAYNILA – Nababahala ang aktres na si Anne Curtis sa patuloy na pagdami ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at tinanong ang gobyerno kung ano ang plano para matugunan ito.

“This is quite alarming. Specially knowing that not everyone can/has gotten tested,” sabi ni Curtis sa isang Twitter post bilang reaksiyon sa ulat nitong Biyernes kung kailan nakapagtala ang bansa ng 15,310 dagdag na kaso ng COVID-19.

“So what is the plan? What are the next steps?” tanong ni Curtis.

Nais ni Curtis malinawan sa mga nangyayari habang patuloy na naghihintay ang bansa sa pagdating ng karagdagang supply ng COVID-19 vaccine.

“I would like to think that everyone understands we have to take the necessary precautions to stay safe but it would be nice to be given more light on what is to happen while waiting for vaccines to arrive,” sabi ni Curtis.

Noong Sabado, inanunsiyo ng gobyerno na pinalawig nang isa pang linggo, o hanggang Abril 11, ang enhanced community quarantine na umiiral sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal.

Umuwi sa Pilipinas nitong Pebrero si Curtis kasama ang kaniyang pamilya matapos manatili sa Australia nang higit isang taon dahil na rin sa pandemya.

Noong nakaraang taon, nagsanib puwersa sina Curtis, Angel Locsin at Bea Alonzo para makalikom ng pondong pambili ng COVID-19 test kits.

Kamakailan, inanunsiyo nina Curtis at Locsin na ido-donate nila sa Philippine Red Cross at 5 local government unit ang natitirang pondo mula sa fundraiser noong nakaraang taon.

Pumalo na sa 784,043 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas nitong Sabado, matapos makapagtala ang Department of Health ng higit 12,500 bagong kaso.