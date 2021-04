‘Kamukha ni Mommy Pinty’: Alex Gonzaga nakahanap ng bagong ‘ina’ kay VP Robredo

Galing sa Facebook page ni Vice President Leni Robredo

Tila nakahanap ng bagong nanay ang sikat na vlogger at aktres na si Alex Gonzaga sa katauhan ni Vice President Leni Robredo.

Sa kaniyang bagong vlog, binisita ni Gonzaga ang opisina ni Robredo sa Quezon City upang maging “Mama for a day” nito dahil kamukha umano ng bise presidente ang kaniyang tunay na ina na si Mommy Pinty.

“Maghanap tayo ng bagong mama na medyo Mommy Pinty rin pero pinagandang version, pinahusay, pinabatang version,” biro ni Gonzaga sa kaniyang video.

Tumulong pa ang aktres na mag-pack ng mga relief good na inaayos ng mga tauhan ni Robredo sa opisina na nagmukha nang bodega sa dami ng mga donasyon na ipamamahagi sa iba’t ibang parte ng bansa.

Kinulit din ni Gonzaga ang vice president ng bansa kung may plano pa itong mag-asawa muli, ngunit mabilis itong tinanggihan ni Robredo.

“Ayoko na. Walang makakapalit sa asawa ko...Sobrang swerte ko sa asawa ko, 'di na ko makakahanap ng ganon,” ani Robredo.

Aminado ang opisyal ng gobyerno na fan ang kaniyang pamilya ng mga vlog ni Gonzaga. lalo na ang panganay nitong si Aika.

Kaya naman nang makatanggap ito ng mensahe mula sa artista ay pumayag ito na magkaroon ng collaboration para sa YouTube channel ni Gonzaga.

Ngunit nagduda muna si Gonzaga sa simula kung si Robredo nga talaga ang kaniyang kausap, at hiningian ito ng selfie bilang patunay.

Sa screenshot ng kanilang pag-uusap, humingi ng paumanhin si Gonzaga kung ang bise presidente nga ang kaniyang kausap, ngunit hindi umano nito palalampasin kung poser.

Bago matapos ang video clip, tumawag pa si Gonzaga sa kaniyang magulang upang makabati kay Robredo. Dito rin sinabi ng ina ng aktres na crush ng asawa niyang si Daddy Bonoy ang bise presidente.

Sa Facebook page ni Robredo, sinabi nitong kinuhanan ang naturang vlog noon pang Disyembre ngunit maganda na rin aniya na sa panahong ito lumabas upang makapagbigay ng kaunting kasiyahan sa publiko.

“The video was shot December 30, 2020. Welcome breather that it was posted today dahil napaka stressful ng mga araw natin ngayon No hate, please. Kailangan tayo magkaisa sa gitna ng napaka tinding hamon,” sabi nito sa caption.

KAUGNAY NA VIDEO MULA SA ARCHIVES