‘Hindi ko ata kaya’: Toni Gonzaga 2 beses tinanggihan maging ‘Teddie’ sa ‘Four Sisters’

Tumatak sa maraming manonood ang karakter ni Toni Gonzaga sa pelikulang “Four Sisters and A Wedding” bilang si Teddie Salazar dahil na rin sa iconic scene na paghingi nito ng tawad sa kaniyang ina.

Sa panayam kay Boy Abunda sa kaniyang online show na “I Feel U”, inamin ng host at aktres na sinubukan niyang tanggihan ang pelikula dahil hindi umano niya kayang sumabay sa mga kasamahan katulad nina Angel Locsin, Bea Alonzo, at Shaina Magdayao.

Ayon kay Gonzaga, dalawang beses siyang lumapit sa isa mga boss ng ABS-CBN na si Malou Santos upang umatras sa proyekto dahil sa pangambang hindi mabigyan ng hustisya ang karakter ni Teddie.

“Dalawang beses akong nagpunta kay Tita Malou noon. I was begging off. Nakiusap ako, ‘Tita Malou, ‘di ko po 'ata kaya. Nakakahiya po, baka di ko maibigay yung hinihingi,’” pag-alala ni Gonzaga.

Kuwenta pa ng ‘Pinoy Big Brother’ host, tanging romantic-comedy films pa lamang ang nagagawa niya kaya naman nakakahiya raw mapabilang sa kalibre nina Locsin, Alonzo at Magdayao na mga beterana na pagdating sa drama.

“Syempre, kilala natin si Angel, action-drama queen. Bea, movie queen, drama queen. Lahat sila queen in their own rights. They are all best actresses at that time already. Eh parang yung mga ginagawa ko nun, rom-com, rom-com. So ano bang maibibigay ko?” ani Gonzaga.

Ngunit sa kabila ng makailang ulit na pagtanggi, napilit pa rin umano siya ni Santos na ituloy ang pelikula na magpasa-hanggang ngayon ay pinag-uusapan ng maraming manonood.

Kahit may agam-agam noong una, naging masayang karanasan naman umano kay Gonzaga ang palabas, dagdag pa rito ang hindi inaasahang atensyon na makukuha mula sa publiko.

“Nagulat nga kami, ganun pala yung pelikula. Noong time na yun, di namin iniisip na [magiging ganon],” tugon ng aktres.

Ipinagdiriwang ngayong taon ni Gonzaga ang kaniyang ika-20 taon sa industriya.