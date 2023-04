MAYNILA -- Ibinahagi ng aktres na si Jennica Garcia na si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ang iniisip niya sa pagganap bilang Lala sa sikat na seryeng "Dirty Linen" na pinagbibidahan nina Janine Gutierrez at Zanjoe Marudo.

Sa programang Sakto ng TeleRadyo nitong Lunes, inamin ni Garcia ang malaking hamon para sa pagganap sa kanyang karakter.

"Feeling ko po ang mga pinakanahirapan akong eksena kay Lala is 'yung ibang klaseng drive and confidence niya na she is beautiful and that she is sexy. Sa totoo po kapag sinusuot ko si Lala, nakakahiya kay Ms. Pia Wurtzbach, pero iniisip ko po talaga. Kahit hindi ko siya kamukha, kahit magkaiba kami ng level ng ganda, iniisip ko kapag action na kapag si Lala na mayroon akong confidence ni Pia Wurtzbach, mayroon akong alindog ni Pia Wurtzbach, mayroon akong katawan ni Pia Wurtzbach, kahit wala. Parang iniisip ko na lang po siya sa isip ko para maitawid ang eksena," kuwento ni Garcia.

Ibinahagi rin ni Garcia ang sa tingin niya ay pagkakapareha nila ng kanyang karakter.

"Pareho kami ni Lala na kapag nagmahal kami hindi kami basta-basta matitibag dahil lang hindi kami mahal ng mahal namin. 'Yung ipipilit namin hanggang dulo, hanggang maramdaman namin na tinutulak na talaga kami palayo," ani Garcia na iginiit nito lamang Pebrero na hindi na sila mag-asawa ng aktor na si Alwyn Uytingco, ama ng kanyang dalawang anak.

Sa programa, ibinahagi rin ni Garcia ang saya sa pagtanggap ng mga manonood sa "Dirty Linen." Aniya, ang kanyang karakter ay akma para sa tulad niyang nais makabalik sa industriya.

"Yung role po kasi ni Lala parang feeling ko po ay very fit siya for someone who wants to make a comeback in the industry. Because of Lala's many disguises I feel that I was able to show I hope that I am able to do different kinds of roles dahil nga iba-iba ang disguise niya," dagdag ni Garcia.

Maliban sa Kapamilya Online Live, ang free livestreaming service ng ABS-CBN, mapapanood ang "Dirty Linen" weeknights sa Kapamilya Channel, TV5, A2Z, iWantTFC, at TFC.

