Darryl Yap, ipinaliwanag ang 'rantserye' na 'Kung Puwede Lang'

Ipinaliwanag ng direktor na si Darryl Yap kung bakit nito binuo ang rantserye na “Kung Puwede Lang,” na ayon sa kanya ay muling katatampukan ng “normalan na pagsasalita” na tatak ng kaniyang mga naging proyekto.

Sa Abril 9 ilalabas ng Viva ang bagong obra ni Yap na magpapakita ng tunay na saloobin at opinyon ng bawat miyembro ng isang pamilya sa gitna ng pandemya at mga krisis na kinakaharap nito.

“Because we would like the grasp the idea na lahat ng miyembro ng pamilya, lalo na ngayon panahon ng pandemya at panahon ng samu’t saring krisis... Gusto kong marinig sana ng tao hindi lang 'yung buhay nila, kundi 'yung kanilang nasasabi. Kung anong meron sa panahon ngayon bilang anak, bilang kuya, bilang lolo, bilang lola, bilang asawa, nanay, at tatay,” ani Yap sa panayam sa kaniya ng Push.

Bagama't hindi niya pa matukoy ang tiyak na kaibahan nito sa mga nagawa na niyang palabas, alam ni Yap na sesentro ang kuwento ng “Kung Puwede Lang” sa pang-araw-araw na karanasan ng normal na Pilipino.

“Hindi ako makakapagsabi kung ano ang kaibahan nito sa mga nagawa ko na. Kasi para sa akin, lagi ko naman sinasabi na ang bentahe ng lahat ng aking gawa ay tungkol sa kung ano ang pang-araw-araw na karanasan,” pahayag niya.

“So, kung tatangkilikin ito gaya ng unang nailabas, this is the story of every normal Filipino imperfect family that we're trying to convey.”

Muling bibida sa gawa ni Yap ang aktres na si Rosanna Roces na tila naging komportable ang direktor na katrabaho.

Ayon kay Yap na siya ring nasa likod ng pelikulang “Tililing”, magaan katrabaho at matalinong artista umano si Roces.

“Nagkatagpo lang talaga kami na walang ilangan siguro kaya laging nagkakatrabaho. Every day sunshine working with Mama O. I’m a chill director, I don’t want to stress people around me and magaan siyang katrabaho at matalino,” tugon ng direktor.

Malaki rin ang pasasalamat ni Yap sa Viva dahil sa pagkakataong ibinigay sa kaniya na makagawa ng “teleserye-type” na palabas katulad ng lagi niyang pinapanood noon sa ABS-CBN.

“As batang ‘90s, I grew up watching ABS-CBN teleseryes. And one of my dreams, actually, is makagawa ako ng isang teleserye,” aniya.

