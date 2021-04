'Ang Diyos nga ba ang nakalimot?': Iza Calzado, may payo sa mga may pinagdaraanang pagsubok

Watch more in iWantTFC

Minsan mo na rin bang naramdaman na tila pinabayaan ka ng Diyos? Higit lalo sa mga mahihirap na tagpo ng iyong buhay, kagaya ngayong may pandemya at pangamba tungkol sa kalusugan at pamumuhay.

Sa kanyang testimonya sa "7 Last Words," iba ang naging pananaw ni Iza Calzado sa mga dumaang dagok sa kanyang buhay, lalo na nang tamaan ng COVID-19 noong nakaraang taon.

“Ang Diyos nga ba ang nakalimot? Ang Diyos nga ba ang nagpabaya?” tanong ni Calzado.

Bagamat puno ng takot habang nakaratay sa ospital dahil sa panghihina ng kanyang katawan na resulta ng coronavirus, hindi umano sumagi sa isipan ng aktres na tanungin ang Diyos kung siya ba ay pinabayaan nito.

Aniya, alam niyang siya ang nagkulang sa pagpapalalim ng kanyang ugnayan sa Panginoon.

“Marahil ako ang nagkulang. Ako ang nakalimot, ako ang nagpabaya. Inaamin ko po na I could have had a stronger relationship or more personal relationship with him before,” pag-amin ni Calzado.

Dagdag pa ng beteranang aktres na bumida sa katatapos lamang na seryeng “Ang Sa Iyo Ay Akin”, sa mga panahon ng pag-aalinlangan at kalungkutan ay naipapadala minsan ng Diyos ang kanyang mensahe -- na kailangang bumalik at makinig sa kanya.

“Kailangan nating pakinggan ang mensahe na gusto niyang ituro sa atin. Mayroong magdadala ng mga mensaheng ito. It could be in a form of a person, an experience, a moment while reading the bible. Or even scrolling through social media now, minsan may mababasa ka na para sa 'yo ang bawat salita,” pagpapatotoo ng artista.

Pinayuhan din niya ang mga nananampalataya na magtiwala lamang sa dahilan ng Diyos kung bakit kinailangang dumaan ang mga tao sa paghihirap at mga pagsubok sa buhay.

Kahit umano mahirap, dapat matutunan ng tao na magpasalamat pa rin sa Panginoon sa kabila ng mga lumbay na nararamdaman.

“We need to have faith in him. We need to trust him. We need to be grateful kahit na sa mga pagsubok na ito. Ang hirap gawin noon,” ani Calzado.

“Ang hirap sabihin na, ‘Lord salamat. Salamat wala akong pera ngayon. Salamat nasa ospital ako. Salamat namatayan ako.’ Ang hirap sabihin noon. At maaaring hindi mo siya masabi right then and there.”

Paliwanag pa ni Calzado, ang pagtanggap sa mga pangyayari sa buhay, kahit ito ay hindi maganda, ang isa sa mga hakbang upang magawa pa ring magpasalamat sa Diyos.

“Kailangan muna nating tanggapin na nangyayari 'yun sa buhay natin. Kailangan nating harapin kung ano ang nangyayari sa buhay natin. At kapag naramdaman natin lahat ng iyon, kailangan din nating piliin na magpasalamat,” paghihikayat ng aktres.



Naniniwala aniya siya na kapag nakayanan na ng mga taong nagdadalamhati at nasasaktan na maging positibo pa rin sa buhay, hindi nila mararamdamang inabandona sila ng Panginoon.

“Having an attitude of gratitude is a choice. A choice that can lead you to a more positive direction in life. At pag umabot na tayo rito, malampasan na natin ang feeling na inabandona tayo. Nagkaroon na tayo ng grace of gratitude, maaaring mapunta na tayo sa joy,” payo niya.

“When we have that gratitude, joy, and peace, hindi na natin kailangang tanungin pa ang mga katagang, 'My God, My God, why have you forsaken me?'”

