Vivian Velez at dating Metro Manila Film Festival chairman Tim Orbos. ABS-CBN News

MAYNILA -- Patuloy ang iba’t ibang makukulay na partisipasyon ng mga artista sa electoral process.

Huwebes ng gabi sa Quezon City Memorial Circle, sinimulan ng maraming taga-showbiz ang kampanyang Bayaran Buwis Movement sa pamamagitan ng rakrakan ng mga banda.

Humigit kumulang na 3,000 tao ang bumuhos sa venue kung saan nag show sina Quest, Dotty’s World, J Brothers, Good Harvest at iba pang talents.

Walang kinampanyang presidential candidate sa okasyon kung saan din dumalo ang mga pinuno ng Film Academy of the Philippines at Movie Workers Welfare Foundation (Mowelfund) na sina Vivian Velez at Rez Cortez.

Pero tinukoy dito ang isyu ng P203 bilyong unpaid estate taxes ng pamilya Marcos. Sa gitna ng sayawan at awitan, umalingawngaw ang mga sigaw na “Buwis bayaran! Buwis bayaran!”

"Walang kulay dito, welcome ang lahat,” sabi ni Velez sa ABS-CBN News na tinukoy din na “gut issue” ang pagbabayad ng buwis kaya maraming sektor ang humuhugot dito sa panahon ng eleksyon.

“Kaming mga artista nagbabayad din ng tamang buwis, tulad din ng ibang prospesyon,“ dagdag ni Velez. “Kaya dapat 'di manalo 'yung may utang na P203 billion!”

Movie producer Edith Fider at Rez Cortez. ABS-CBN News

Naging biruan din na abonado pa ang mga talents na lumahok sa pop-rock concert. Ayon sa movie producer na si Edith Fider, na isa sa mga convenor ng event, honorarium lang ang binigay sa mga performing artists na naniniwala sa adbokasiya ng Bayaran Buwis Movement. “Nagpapasalamat kami sa kanilang suporta.”

Bagamat kilala siyang supporter ni Isko Moreno, binigyan din ng acknowledgement ni Fider ang mga supporters nina Vice President Leni Robredo, Senator Ping Lacson, Leody Diaz at iba pang presidential contenders.

Kabilang din sa nag-perform sina Jojo Abellana, Endangered Species at ang Gandaras, ang all-female group na mina-manage ng celebrity hair at make-up artist na si Bambbi Fuentes. “Tama lang ang honorarium,“ giit ni Fuentes na pinsan ni senatorial candidate Sonny Trillanes.



Ayon sa organizer na si Tim Orbos, na dating Metro Manila Film Festival overall chairman, hihimukin pa nila ang mga artista at iba pang sektor na isulong ang Bayad Buwis Movement.

Bukod sa kaliwa’t kanang endorsements ng mga bituin sa iba’t ibang kandidato sa #Halalan2022, ang pwersa ng mga artists kagabi sa launch ng Bayad Buwis Movement ay patunay muli ng impluwensiya nila sa publiko.

“Iba naman talaga ang boses ng nasa entertainment industry,“ ika ni Velez. “Talagang nakakatawag-pansin so sana marami pa tayong makasama sa mga next rally!”