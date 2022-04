Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- "Hindi kami nagbalikan."

Ito ang iginiit ng aktres na si Barbie Imperial matapos maging usap-usapan ang naging palitan nila ng mensahe ng aktor at dating nobyo na si Diego Loyzaga sa social media.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, iginiit ni Imperial na nagagawa nila ni Loyzaga na magkulitan dahil sa magkaibigan naman sila.

"Okay po kasi kami. Hindi naman po kami magkaaway pero hindi naman po kami nagbalikan. Friends lang, friends. Kulitan lang," paliwanag ni Imperial.

Ayon kay Imperial, nakapag-usap sila ng aktor matapos nitong makabalik mula sa Amerika.



Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, binalikan ni Imperial ang pinagdaanan nang maghiwalay sila ni Loyzaga, may tatlong buwan na ang nakaraan.

"Ako po parang hinintay ko ng one week, sinolo ko talaga 'yung break up as in nasa kuwarto lang ako, sobrang lungkot ko talaga. Ako kasi alam ko po talaga kapag nasasaktan ako ay mas doble ang sakit para sa nanay ko. So kinimkim ko muna mag-isa, tapos nung medyo kaya ko ng kaunti ay doon ko sinabi kay mama at saka nung sigurado na na break na talaga," ani Imperial nang tanungin kung sinabi niya ba agad sa ina na hiwalay na sila ng aktor.

Ayon kay Imperial, nakatulong sa kanya na hindi niya minadali ang sarili na mag-move on agad .

"Ako po kasi naniniwala talaga ako na 'yung power ng time na maghi-heal ka talaga. Hindi mo siya kailangang madaliin; darating at darating talaga siya. So patience lang talaga na everyday sasabihin mo sa sarili mo na magiging okay din," ani Imperial na ibinahagi ang suporta ng ina sa kanyang pinagdaanan.

"Nung nag-break kami ni Diego siguro two weeks na sa kuwarto ko siya natutulog (si Mama). And palagi niyang ina-advice sa akin na pray lang at nire-remind niya ako na bata pa ako marami pang mangyayari sa life ko. 'Yung pain part kasi siya ng pagiging tao at 'di ka magiging ikaw ngayon kung hindi sa pain na na-experience mo sa past," dagdag ni Imperial.

Tatlong buwan matapos nilang maghiwalay, iginiit ni Imperial na masaya na muli ang kanyang puso.

"Ngayon po siyempre sobrang happy na talaga ako. Finally, finally after three months ng breakup namin I am okay na, happy," ani Imperial.