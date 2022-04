Nagtungo ang aktres na si Angel Locsin sa Marawi City para maging bahagi sa campaign rally ni Bise Presidente Leni Robredo na tumatakbo bilang pangulo sa darating na halalan sa Mayo.

Sa Instagram nitong Biyernes ng umaga, unang ibinahagi ni Locsin ang retrato kung saan kita ang arko ng Marawi City.

Matapos ang ilang oras, ibinahagi naman ni Locsin ang mga retrato na kuha sa rally kung saan nakasama niya ang iba pang mga sumusuporta kay Robredo.

"Priority kayo. Happy Ramadan and Eid Mubarak," ani Locsin sa caption.

LOOK: Celebrity Angel Locsin joins VP @lenirobredo's campaign sortie in Marawi City.



She also visited OVP's Angat Buhay Village. #Halalan2022



(📷: VP Leni Media Bureau)@ABSCBNNews pic.twitter.com/WDU6jcMgGH