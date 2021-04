Positive o negative? Marco Alcaraz, ibinahagi ang magkaibang resulta ng COVID-19 test

MANILA - Positive o negative? Ito ang naging palaisipan para sa aktor na si Marco Alcaraz matapos makatanggap ng magkaibang resulta sa kanyang test para sa COVID-19.

Sa isang vlog nitong Marso 25, sinabi ni Alcaraz na nag-positibo siya noong Marso 16 sa novel coronavirus na nagdudulot ng COVID-19.



Kuwento ng aktor, Marso 7 ay nagsimula siyang pumasok sa lock-in taping sa Cavite. Aniya, Marso 10 nang magkaroon ng lagnat ang isa nilang kasamahan.

Dahil sa nangyari, agad na silang nag-isolate ng kanyang mga kasama.

"March 15 kami nagpa-swab. Then March 16 we received the call to tell us the result. Positive po ako for the coronavirus. 'Yun. Positive po ako sa COVID. Sobrang 'di ako makapaniwala. 'Di ko matanggap na wala akong nararamdaman, asymptomatic ako," ani Alcaraz.

"Dahil nga positive ako I need to be quarantined for 14 days. Another 14 days na mami-miss ko ang asawa ko, ang family ko," dagdag ng aktor.

Aniya, nagpadala ang kanyang misis na si Lara Quigaman ng vitamins, pagkain at COVID-19 saliva test kit.

Marso 16 base na rin sa video na ibinahagi ni Alcaraz ay negatibo na siya sa virus gamit ang test kit na ipinadala ng kanyang misis.

"Dahil sa kakulitan ko tinray ko 'yung saliva antigen test -- negative (ang resulta). After two days dahil 'di ako mapakali sa nangyari sa akin, may nurse kami rito, sinwab ako at it turns out negative po ulit. So, medyo naguguluhan ako kung ano ba talaga kung whether I'm really positive or negative," ani Alcaraz.

"Pero 'yon na nga just to be sure and be safe para sa mga bata para kay Lara, para sa ibang tao, I decided to complete my isolation here. Malungkot, oo. Miss na miss ko ang anak ko definitely, lalo na po ang asawa ko but I'm thankful po to God na naka-quarantine ako rito sa isang magandang lugar at it's also an opportunity na mag-reflect ako rito," aniya.

Ayon kay Alcaraz, naniniwala siyang hindi siya pababayaan ng Diyos.

"I know din naman na definitely 'di ako papabayaan ni Lord sa mga time na ganito. I'm holding on to His promise," ani Alcaraz.

Bago magtapos sa isang ipinalangin, hinikayat ng aktor ang lahat na patuloy na maging maingat at magdasal.

