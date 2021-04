'Di mo ako iniwan o pinabayaan': Sharon Cuneta, nagbigay-pugay sa kanyang driver

MAYNILA -- Tila isang patotoo sa kabutihan ng aktres na si Sharon Cuneta ang pasasalamat na ipinaabot ng kanyang driver na si Nelson Siason na tinatawag niya ring Dodong.

Sa kanyang social media post nitong Huwebes, ibinahagi ni Sharon ang isang lumang retrato nila ni Dodong na kuha pa noong 1986.

Si Nelson ay 35 taon ng driver ni Sharon.

Ibinahagi rin ni Sharon ang mensahe ng pasasalamat ni Nelson para sa kanya.

Ayon kay Nelson saksi siya sa pagiging totoo at sa katapangan ni Sharon bilang isang asawa, ina at babae.

Nagpasalamat din si Nelson kay Sharon sa pagkakataon na ibinigay sa kanya. Ayon pa kay Nelson ang mensahe niya ay patunay ng kabutihan ni Sharon sa kanya at kanyang pamilya.

Sa caption naman ng kanyang post sa Instagram, nagpasalamat din si Sharon kay Nelson sa tapat na serbisyo at pag-aalaga na ibinigay nito sa kanya at mga mahal sa buhay.

"Awww ang aga-aga ito naman driver kong si Nelson pinaiyak ako! Thanks so much Dodong sa walang humpay at tapat mong pag-alaga sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Napakadami na nating napagdaanan at di mo ako iniwan o pinabayaan," ani Sharon.

"Mahal na mahal kita at ang pamilya mo! God bless you always. Ingat kayong lahat ng extra nitong mga panahon na ito nakakatakot na ang Covid!β€οΈπŸ™πŸ»πŸ˜ŠπŸ₯°," dagdag ni Sharon.

Ayon kay Sharon, unang nagtrabaho si Nelson sa ama ng kanyang panganay na anak na si KC Concepcion.

Si KC ay anak ni Sharon sa dating mister na si Gabby Concepcion.

Ani Sharon, pinili ni Dodong na sumama sa kanya nang maghiwalay sila noon ng aktor.

"(Driver po siya ng Papi ng panganay kong anak. Nung naghiwalay kami, sa akin s'ya sumama. Parang tama naman ang desisyon mo Dong ano?!πŸ˜ŠπŸ˜ŠπŸ˜ŠπŸ€—πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»β€οΈ) @siasonnelson," ani Sharon.

