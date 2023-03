ICYMI: G! Kapamilya concert sa Abu Dhabi dinumog

ABU DHABI - Pinakamasaya, pinakamaingay at pinakamarami ang nanood sa huling yugto na G! Kapamilya concert na ginanap sa Abu Dhabi National Theater ng United Arab Emirates.

Nakakabinging tilian at walang humpay na hiyawan ang sumalubong kina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Joshua Garcia at Zanjoe Marudo. Mula opening song hanggang sa finale, grabe ang reception ng fans.

Litiral na halos lingkisin naman ng ilang fans ang tinaguriang TikTok King na si Joshua nang siya na ang mag- perform. Game na game din ang kanyang fans nang makipagsabayan sa kanyang paghataw at pagsayaw.

Popstar level naman ang pakwela ni Kathryn sa entablado. Kaya maging ang Philippine ambassador to the United Arab Emirates na si Alfonso Ver nakisabay sa pag-indak. Pinatunayan naman ni Daniel ang kanyang sinabing level up na performance.

Bukod sa kanyang nakakabighaning boses, swabeng swabe rin ang kanyang ipinakitang talento. Maging si Zanjoe at ang host na si Eric Nicolas nagpakwela rin kaya naman ‘di magkamayaw ang fans.

“It feels so nice, super saya! Joshua, I love you!” sabi ni Adriana, Pinay fan. “Masayang masaya kami dito sa Abu Dhabi. Galing pa po ako ng Bahrain, sobrang saya ng crowd,” sabi ni Les Garduque.

Nasorpresa naman ang tambalang KathNiel nang bigyan sila ng advance birthday cake. Walang kapaguran ang mga Kapamilya stars na humarap sa fans pagkatapos ng concert para sa picture taking at autograph signing.

“Abu Dhabi, maraming maraming salamat po sa napakasayang gabi kasama kayo lahat,” sabi ni Kathryn.

“Diyan po tayo nagtatapos mula sa aking Danger Padilla, maraming maraming salamat sa inyo,” sabi ni Daniel.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.