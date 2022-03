Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Kabilang sa magiging ninang ng pangatlong anak ni Dimples Romana sina Francine Diaz, Andrea Brillantes, Charlie Dizon at Belle Mariano.

Ito ang sinabi ni Romana sa Inside News ng Star Magic nitong Huwebes, kung saan binalikan niya ang saya sa naganap na gender reveal party para sa kanyang isisilang na anak.

Ang pagtitipon ay dinaluhan ng kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan, kabilang sina Angel Locsin, Sue Ramirez, Dominic Ochoa, Karina Bautista, Aljon Mendoza at Star Magic head Laurenti Dyogi.

"It was super joyous, super nasa celebratory mode 'yung mga tao. Kitang-kita mo naman sa video, ang saya-saya nila, akala mo sila ang mga magulang. Pero sila naman ang second parents because most of the people there were already ninongs and ninangs," ani Romana patungkol sa mga dumalo sa gender reveal.

Nang matanong kung sino ang magiging ninong at ninang ng kanyang baby boy, sagot ni Romana: "Yung mga hindi nakarating, well, Belle, Blythe, Francine, Charlie is also a ninang of course."

"Si Tita Vilma (Santos) is also a ninang. So 'yun ang ilan sa mga naalala ko for now. And Rayver (Cruz) also is actually a ninong."



Nakatakdang magsilang si Romana sa ikatlong anak nila ng mister na si Boyet Ahmee sa Hulyo.