MAYNILA -- Binalikan ni Aubrey Miles ang kuwento nang engagement nila ng long-time partner na si Troy Montero.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sinabi ni Miles, na dalawang taong inilihim ni Montero ang plano nitong proposal dahil na rin sa pandemya.

"Naka-hold na pala for two years ng pandemic pero napi-feel ko na may mga attempt na siya," ani Miles.

"Parang timing lang na sabi ko, parang na feel ko tahimik siya nung day na 'yon. ...Nung papunta na kami gusto ko mag-glass kayak, P300 lang 'yon 'yung pagre-rent. Sabi niya let's try. So ang story, sa kayak nasa likod siya. Sabi niya, 'I have something for you.' Sabi ko, 'Ano yon?' Tapos may kinuha siyang box. Sabi ko 'ha.' 'Sabi niya, 'Look, look.' Tapos pagbukas niya sabi ko, 'Oh my God it's so big.' Sabi niya, 'Do you like it?' 'I like it.' Ang tanong niya 'Will you be my forever?' Sabi ko, 'Ay, thank you.' Thank you ang una kong sinabi. 'Oh ano?' 'Of course -- yes,'" ani Miles.

"Thank you ako ng thank you instead of yes," dagdag ni Miles.

Kuwento ni Miles, masaya ang mga anak nila na sa wakas ay engaged na sila ni Montero.



"Alam mo akala ko sabi ko, 'It's okay hindi naman importante ang proposal okay lang 'yan,' pero iba ang feeling pala. Hindi kasi ako kilig-kilig person," dagdag ni Miles.

Ayon kay Miles, sinusubukan nila ni Montero na maikasal ngayong taon o sa unang parte ng 2023.



Matatandaang unang naudlot ang dapat ay kasal nila noong Abril 2020 dahil na rin sa pandemya.

Sina Hunter at Rocket ang mga anak nina Montero at Miles. Si Maurie namin ang panganay ni Miles na anak niya sa dating nakarelasyon.