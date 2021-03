Toni Gonzaga mas maraming natutunan sa pandemya kaysa sa tagal sa showbiz

Galing sa Instagram ni Toni Gonzaga

Bagamat maraming natutunan sa dalawang dekadang pananatili sa showbiz, inamin ng host at aktres na si Toni Gonzaga na mas marami siyang natutunan sa buhay ngayong may pandemya.

Sa espesyal na panayam kay Boy Abunda sa kaniyang virtual show na “I Feel U”, ibinahagi ni Gonzaga na mas napagtanto niya ang tunay na mahahalaga sa buhay simula nang tumama ang COVID-19 sa mundo.

“Mas marami akong natutunan kaysa sa 20 years ko sa industry,” ani Gonzaga.

“Kasi everything was stripped down. You’re not exempted from COVID, anxiety in the economy, etc. Then you will reflect on what truly matters, what you value in life, what are you chasing, why are you here, what are you doing in your life,” dagdag pa nito.

Kuwento pa ng aktres, natuto siyang makuntento at magpasalamat sa kung anong mayroon siya ngayon na dati rati ang atensyon niya ay nasa schedule ng trabaho.

“Dati gigising ka, schedule mo iniisip mo; ngayon ‘pag gising mo, kung sino katabi mo at masaya ka. Magiging grateful ka. Akala mo ang dami pang kulang pero mare-realize mo, ang dami mo palang sobra,” pahayag ni Gonzaga.

Sambit pa ng kilalang host ng “Pinoy Big Brother,” naunawaan din niya na hindi dapat pera lamang ang maging dahilan kung bakit nagtatrabaho ang isang tao.

“Driven sa pera, you work for money. Which is wrong pala, you work for passion. You do it ‘cause there’s a purpose behind it. Purpose rather than profit, mas nakakataba ng soul.”

Ipinagdiriwang ni Gonzaga ang kaniyang 20 taon sa industriya kung saan inalala niya kung paano siya napili sa iconic commercial na “I love you, Piolo” hanggang sa mga kritisismong nakuha nang lumipat sa Kapamilya network.

