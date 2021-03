'Iingatan ang puso mo': Ion Perez, may mensahe sa kaarawan ni Vice Ganda

MAYNILA -- Ibinahagi ni Ion Perez ang kanyang mensahe para sa kaarawan ng kanyang kasintahan na si Vice Ganda.

Sa Instagram post nitong Martes ng gabi, naging makulit ang bungad na pagbati ni Ion kay Vice na tinatawag niya sa tunay na palayaw nito na Tutoy.

"O ayan ha ang balak mong mag swimsuit uunahan na kita diba sexy ni Vakla! Anyway eto na ang matagal niyong hinihintay aaminin kuna sa inyong lahat nasi TUTOY at si NUNOY in RELATIONSHIPS na! Akala nyo diyan ha.... happy birthday tuy! I love you sooo mucccch!," ani Perez.

Kasunod nito sinabi ni Ion na wala siyang pagsisisi sa pagmamahal niya kay Vice.

"Sa bawat umagang dumidilat ang mga mata ko na ikaw ang unang nasisilayan walang pagsisi na ikaw ang aking lubos na minahal at mamahalin pa! Lagi kong sinasabi sayo hanggat kaya kong ingatan ang puso mo iingatan ko hanggang sa huli mahal na mahal kita tuy," ani Perez.

Sa sumunod na post ni Ion, ibinahagi naman niya ang video kung saan kita ang mga masasayang sandali nila ni Vice.

"Basta mahal kita sagaaaad!" ani Perez bilang caption ng kanyang post.

Dalawang taon na ang relasyon ng dalawa. Matatandaang Oktubre 2019 nang kumpirmahin nina Vice at Ion ang kanilang relasyon sa "It's Showtime."

Samantala, ipinakita naman ng mga tagahanga ni Vice ang kanilang suporta sa idolo ng mag-trending ang hashtag #Happy Birthday Vice sa Twitter nitong Miyerkoles sa mismong araw ng kanyang kaarawan.

Sa kanyang tweet, isang pasasalamat naman ang ibinahagi ni Vice para sa lahat ng mga nakaalala sa kanyang kaarawan.

Waaaaaaahhhh!!!! Naiiyak ako!!!! Salamat sa mga pagbati at pagmamahal nyo! — jose marie viceral (@vicegandako) March 30, 2021

Super zenkyoooowwwww!!!! Grabe kayo!!! Salamat sa love!!! pic.twitter.com/uGAzeEaEvP — jose marie viceral (@vicegandako) March 30, 2021

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC