MANILA -- "Ini-enjoy ko talaga."

Ganito inilarawan ng aktres na si Angelica Panganiban ang kanyang pagbubuntis sa partner na si Gregg Homan.

Sa eksklusibong panayam ng Inside News ng Star Magic, ibinahagi ni Panganiban ang kanyang kuwento nang malaman na siya ay buntis.

"Nalaman ko siya sa hindi namin ini-expect na pagkakataon. Nalaman ko siya sa trabaho. Mag-i-start na ako ng lock-in para sa 'My Papa Pi,' kasama si Papa Pi (Piolo Pascual). And then delayed lang talaga 'yung period ko. So kailangan ko lang talaga mag-rule out, hindi na ako mapakali. Ayon kay Google 'yun na lang ang hindi ko chini-check. So sa isip-isip ko naman parang imposible kasi we've been trying kaya lang lagi namang negative 'yung result. So parang ayaw ko na ma-heartbroken. So parang 'hindi feeling ko darating 'yung period ko," pagbabalik-tanaw ni Panganiban.

Dahil sa trabaho nalaman na siya ay buntis, aminado si Panganiban na hindi niya alam ang gagawin.

"Litong-lito 'yung pagkatao ko na parang 'di ko mayakap ang mga taong gusto kong yakapin. Parang wait lang sino kayo? Litong-lito talaga ako. Siyempre gusto ko puntahan ang mama ko, gusto ko siyempre makasama ang partner ko, na kami ang magse-celebrate, kami ang magkasamang pupunta sa hospital, kami ang magpapa-check up together. Talagang ang weird nang naramdaman ko. Talagang nag-earthquake ang katawan ko, nanginginig ang kamay ko. Then nagpa-panic na ako, kasi 'di ko talaga alam ang gagawin ko," aniya.

"Ganun pala siya, pinag-pray mo, ang tagal mong hinintay, nung dumating parang nakakagulat pa rin. Parang wait, ready ba ako? Parang stop the car, ano ang nangyayari? Gusto mong i-check ang sarili mo kung handa ka, kung talaga ba ngayon ibinigay sa ganitong situation? Pero siyempre all good, lahat. Lahat nang nararamdaman mo is positive, lahat masaya. May konting kaba, pero alam mo naman na kaya. Sabi nga nila kung walang kaba sino ka para 'di kabahan, ang galing-galing mo naman para 'di matakot sa bagong journey na 'yan. So lahat naman winelcome ko, lahat ng emotions in-entertain ko, ninamnam ko kumbaga," dagdag ni Panganiban.

Ayon kay Panganiban, nag-iyakan sila ng kanyang partner nang ipaalam niya rito na sila ay magiging mga magulang na.

"Hindi na kami nagkaintindihan, nag-iyakan na kaming dalawa. ...Tapos pinapaulit niya sa akin 'yung test. Sabi niya 'ulitin mo ulitin mo.' Sabi ko 'hindi ito parang COVID na may false positive. Kapag nag-positive ka, positive ka na.' So siya 'yung nagpa-panic kasi ang layo ko. Nasa Subic siya, nasa Antipolo ako so parang gusto niya akong puntahan. 'Di pwede naka-bubble ako, naka-RT-PCR kami lahat dito, mahirap. Talagang ang hirap ng mga unang oras namin. So parang gusto kong tumakas, gusto ko talaga umalis. Gusto mo yakapin ang person na 'yon, pero wait, hintayin natin," dagdag niya.

Kuwento ng aktres, hindi naging madali ang unang tatlong buwan ng kanyang pagbubuntis.

"Medyo mahirap siya dahil 'di ko talaga naiintindihan nangyayari sa katawan ko. Suka, iiyak, tatawan, mainit ang ulo. Para akong kinikiliti. Konting bagay na makita ko, pinagtatawanan ko ang babaw-babaw ng lahat. Lahat naamoy mo, totoo pala 'yon. Lahat naririnig mo, konting galaw, ramdam mo," ani Panganiban.

"Well, ini-enjoy ko talaga dahil ang tagal ko itong hinintay. Lahat ng mga kaibigan ko kapag may nabubuntis, ako 'yung mahilig mag-interview kung ano ang pakiramdam ganyan. Tapos naa-amaze lang ako sa pagiging babae, parang 'wow ang galing, mararamdaman ko kaya yan?' So nung dumating siya parang kahit mahirap ang pagsusuka, ini-enjoy ko lang. 'Ah ganoon pala yon, ah totoo pala, akala niyo kayo lang ha,'" ani Panganiban.

Ayon sa aktres, nang makumpirma ang magandang balita, tinawagan niya agad ang Star Magic na aniya ay batid ang nais niya noon pa na magkaroon ng anak.

"Sobrang thankful ko dahil hindi nila ako pinahirapan, walang pagpilit na mag-stay pa ako, i-try ko, tapusin ko 'yung isang season. Wala, walang ganoon. Talagang inintindi nila ako. Open arms nilang tinanggap 'yung good news. Lahat sila tumawag, lahat sila nag-text nagko-congratulate sila, sobrang supportive nila," ani Panganiban.

Nagpasalamat din si Panganiban sa pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan rin sa showbiz na masaya para sa kanya.

"Sabi ko nga ang sarap magbuntis parang alagang alaga ka parang bini-baby ka ng lahat, parang ayaw mong matapos. Sobrang thankful lang talaga and masayang-masaya lang ang pakiramdam ko dahil ang daming naging masaya, ang daming naging masaya sa balita at nakakataba ng puso na maramdamam na ang daming sumusuporta at nagmamahal hindi lang sa akin kung hindi sa magiging pamilya ko rin," ayon sa aktres.

Sa ngayon, naka-focus si Panganiban sa pagdating ng kanyang anak.

"Pero siyempre kung may darating in the future (na work) matagal na matagal pa 'yon doon lang siguro talaga. Pero napakatagal kong hinintay ito. At wala naman akong pinaganarap kung hindi maging isang ina. So ngayong dumating na siya, ito na ang role na gusto kong gampanan. 'Yun naman muna siguro ang gagawin ko. I'm sure naiintindihan ako ng mga boss, sobrang supportive nila sa akin. Napaka-suwerte ko na dumating siya sa tamang tao, sa tamang timing, tamang mga tao ang mga nasa paligid ko para intindihin at suportahan ako sa maganda, bagong journey at bagong chapter ng buhay ko," ani Pangilinan.

Kamakailan lang ay nagkaroon ng reunion si Panganiban kasama ang mga kaibigang sina Anne Curtis, Angel Locsin, Bea Alonzo, at Dimples Romana.

Pag-amin ni Panganiban, si Locsin ang unang nakahalata na buntis siya.