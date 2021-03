JC Santos, nangambang mawalan ng trabaho dahil sa pandemya

Galing sa Instagram ni JC Santos

MAYNILA -- Hindi naging maganda ang timing ng pandemya para sa aktor na si JC Santos na nagsisimula pa lamang bumuo ng pamilya noong 2020 matapos ikasal sa kaniyang asawa at salubungin ang kaniyang unang anak.

Ito mismo ang inamin ni Santos na nangamba kung paano bubuhayin ang kaniyang bago at maliit na pamilya sa gitna ng COVID-19 pandemic na pumaralisa sa maraming trabaho, kabilang na ang entertainment industry.

Kuwento ng aktor na bida sa TBA Studios film na “Dito at Doon” kasama si Janine Gutierrez, naisip na niyang maging delivery boy ng mga iluluto ng kaniyang asawa na si Shyleena Herrera upang may ipambayad sa mga pangangailangan.

“Umabot na ako na nag-ba-browse na ako ng motor tapos sinabihan ko na 'yung wife ko na, ‘Magluto ka, ilagay natin sa garapon, idi-deliver ko na.’ Tapos pumunta na ako sa itigil ko kaya muna itong shooting shooting? Kasi kailangan ko din ng pambayad ng bills at future eh,” ani Santos.

Ngunit naisip nitong panindigan ang pag-arte sa kabila ng takot na kaakibat ng pagkakaroon ng pamilya sa gitna ng pandemya.

“Nag-worry ako ng onti. Pero parang isang araw lang naman dumating sa akin 'yun. Tiisin ko pa kahit papaano. So doon umabot 'yung frustration ko,” dagdag pa ni Santos.

Ibinahagi rin ng aktor na natutunan niyang pansamantalang problema lang ang “boredom” na epekto ng lockdown lalo pa’t naisip niyang gamiting pahinga ang mga araw na walang ginagawa at oras upang mag-isip ng iba pang paraan para maging produktibo.

“Ako may inaalagaan akong pamilya ngayon. Pero, I think ang boredom para siyang bad day. Temporary lang siya. So, it’s not a bad life, it’s just a bad day. So, I think you have to really do something productive,” pahayag ni Santos.

“Ang ginagawa kunwari wala talaga akong magawa on other days, kasi lagi kong nire-remind 'yung sarili kong huminga para hindi ako mag-isip. I won’t stay inside my mind. I’ll stay as a body lang, iisipin ko lang 'yung katawan ko and everything.”

Nakatakdang ipalabas ngayong Marso 31 ang kanilang pelikula ni Gutierrez sa mga digital platform kagaya ng KTX.ph, iWant TFC, Cinema '76 @ Home, Upstream, at Ticket2Me.

Napawi umano ang pangamba niya sa kalalabasan ng bagong pelikula nang mapanood na ito kung saan tumatak sa kaniya ang tagpo na naghihintay ng COVID-19 result ang ina ni Len (Gutierrez) at nag-aalala sa kung ano ang pwedeng mangyari kung sakaling magpositibo sa virus.

“I think naka-relate ako dun sa part na 'yun. What if nga naman, ano maging reaction ko kung meron talaga akong family na nagkaroon or magiging suspect? Naiiwan ka sa ere tapos hindi mo alam kung ano magiging reaction mo.”

