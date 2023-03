John Arcilla, pangarap ang magkaroon ng concert

Photo from John Arcilla's Instagram account

MANILA -- Pangarap ng batikang aktor na si John Arcilla ang magkaroon ng sarili niyang concert.

Ito ang ibinahagi ni Arcilla sa panayam sa kanya ng entertainment site PUSH.

Ayon kay Arcilla pinaplano nila ng prodyuser ng kanyang pelikulang "Suarez: The Healing Priest" na gumawa ng concert ngayong taon.

“Actually, sabi ko nga, parang sa mga tour ko kasi sa ibang bansa, actually sanay naman kasi ako sa maraming tao na mag-perform. Bago kasi ako nag-mainstream sa TV, sa film, sanay ako talagang mag-show… kasi pag in-invite po ako sa States or sa Europe ng mga Filipino communities, parang concert-type talaga 'yung performance," ani Arcilla.

“Although ang mga songs ko, mga Broadway, mga ganun. So hindi 'yung mga pop songs, kung meron man akong mga pop songs niyan, 'yung mga Basil Valdez. ... Well, I wish, I wish na matuloy. Excited naman ako. Sige sige, gawin natin," dagdag ng aktor.

At kung sakali, nais ni Arcilla si Regine Velasquez na maging guest sa kanyang concert.

“Si Regine Velasquez, kasi siya ay naging leading lady ko sa Tanghalang Pilipino as Maria Clara. I played Crisostomo Ibarra, so kung pauunlakan ako ni Regine, magandang i-reenact namin 'yung aming mga past shows,” ani John.

Sa ngayon ay isa si Arcilla sa bida ng seryeng "The Dirty Linen" ng ABS-CBN.

Maliban sa Kapamilya Online Live, ang free livestreaming service ng ABS-CBN, mapapanood ang "Dirty Linen" weeknights sa Kapamilya Channel, TV5, A2Z, iWantTFC, at TFC.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC