MAYNILA -- Nalalapit na ang pagpasok ng bagong karakter sa sikat na serye ng ABS-CBN na "The Broken Marriage Vow" na pinagbibidahan ng aktres na si Jodi Sta. Maria.

Kasama rin sa mga bituin ng serye tungkol sa babaeng nasira ang pamilya dahil sa panloloko ng mister ay sina Zanjoe Marudo, Zaijian Jaranilla at Sue Ramirez

Sa "character plug" na inilabas ng programa, ipinakilala na si Gabby, ang karakter na gagampanan ng baguhang aktor na si Jake Ejercito.

Sa video, si Gabby ang lalaking "magpapakalma sa gigil" ng mga manonood ng sikat na serye.

Ngayong Miyerkoles, Marso 30, nakatakda ang pagpapakilala sa karakter ni Gabby na mapapalapit sa bidang karakter ng programa na si Dr. Jill Ilustre (Sta. Maria).

Mapapanood ang "The Broken Marriage Vow" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z Channel 11 at TV5. Maari rin itong mapanood sa iWantTFC at Viu.

Matatandaang bago ang "The Broken Marriage Vow," una nang naging parte si Ejercito ng seryeng "Marry Me, Marry You."

Aabangan din siya sa isa pang proyekto sa Kapamilya network na "A Family Affair" kung saan bida ang aktres na si Ivana Alawi, Sam Milby at Gerald Anderson.