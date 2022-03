Pinasaya ni Gary Valenciano ang ilang mga Filipino sa Los Angeles nang awitin at sayawin niya ang pinasikat niyang awit na "Shout 4 Joy."



Ang video nang pag-awit ni Valenciano sa LA na lumabas na sa social media ay kuha mula sa Leni Robredo-Kiko Pangilinan caravan.

Sa isa namang video, makikita ang pagbabahagi ni Valenciano kung bakit nararapat na suportahan at botohin sina Bise Presidente Leni Robredo na tumakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan sa Mayo at Sen. Francis "Kiko" Pangilinan na tumatakbo naman bilang pangalawang pangulo.

LOS ANGELES LENI-KIKO MINI RALLY with PURE ENERGY GARY VALENCIANO,wife A... https://t.co/N5bYTPLQef via @YouTube — Bonifacio Marshal (@Bonifacio1896) March 28, 2022

Ang senador ay kapatid ng misis ni Valenciano na si Angeli.



Sa kanyang Instagram account, ibinahagi rin ni Valenciano ang naging karanasan na makasama ang mga tagasuporta ng Robredo-Pangilinan tandem sa Los Angeles.

"What a blessing it was to be with everyone. Thank you LA Kakampinks for the sincerity in your words and hearts. God bless the Filipinos in every part of the world. Mabuhay ang Pilipinas," ani Valenciano sa caption ng kanyang post.

Maliban kay Valenciano, ilan pa sa mga personalidad na nagpaabot na ng suporta sa Leni Robredo-Kiko Pangilinan tandem ay ang mismong asawa ng senador na si Sharon Cuneta, ang pamangkin niya na si Donny Pangilinan, sina Bituin Escalante, Kuh Ledesma, Robi Domingo, Jolina Magdangal, Nikki Valdez, OPM band Ben&Ben, Ely Buendia, the CompanY, Joel Torre, Cherry Pie Picache, Edu Manzano, Pokwang at marami pang iba.