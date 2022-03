MAYNILA -- "Gusto kong mabuhay."

Ito ang panalangin ng batikang aktor na si Dido de la Paz na nakikipaglaban sa sakit na cancer.

Sa kanyang post sa Facebook nitong madaling araw ng Lunes, Marso 28, ibinahagi ni De la Paz ang pinagdadaanang pagsubok dahil sa karamdaman at ang problemang pinansiyal na kaakibat nito lalo't wala siyang trabaho.

Ayon kay De la Paz, umabot na sa utak ang kanyang cancer. Aniya, sinabihan na siya ng doktor na hindi na siya puwedeng operahan sa kanyang kondisyon.

May isa pa aniyang pwedeng gawin sa kanya pero kakailanganin ng malaking halaga. Marami rin siyang pagsusuri na kailangang pagdaanan.

"Hindi ako makatulog.... Paano na kaya ito???... Sabi ng doktor hindi na raw pwedeng operahan 'yung cancer ko. Kumalat na. Base sa nakita sa ctscan, umabot na sa utak ko. May nasilip din sila ng kung ano sa lungs ko. Kailangan kong ma-test to rule out TB dahil baka mahawaan ko ang pamilya ko, ang mommy ko na 96 yrs old na at mga anak kong mga bata pa. Hindi din daw makukuha sa chemo. Radioncology daw ang posible pero mahal. Kailangan ng cranial CT scan, chest CT scan,o baka petscan para isahan nalang," ani De la Paz.

Ayon kay De la Paz, sa halaga pa lang na kakailanganin ay "lumolobo" na ang kanyang utak.

"Gusto kong gumaling, lumaban! Gusto kong mabuhay, hindi para sa akin kundi para sa mga anak ko na mga nagaaral pa at ako lang ang inaasahan. Gusto ko sanang maka-attend ng debut ng 14 year old daughter ko... pero paano? Pinoproblema ko nga 'yung upa nitong buwan na ito. Kuryente, pagkain.... Paano!!!???" aniya.

Maliban sa panalangin, hiling din ni De la Paz ang tulong pinansiyal.

"Wala akong naipon, Matagal na akong walang trabaho. Wala akong options! Nagdadasal ako para sa milagro. Pinagdadasal ko na sana may mga tumulong ulit sa akin. Na sana hindi magsawa at muli ay tumulong. Mga may konting sobra na magsshare ng kanilang blessings. Hindi ko kayo kayang bayaran pero masusuklian ng Diyos ang inyong pasakit, kabutihang loob at pagmamahal. Kung meron sa inyong nahihipo ng Diyos na tumulong, nasa ibaba ang mga detalye kung saan pwede niyong ipadala ang tulong niyong pinansyal," aniya.

Sa mga nais tumulong, binigay ni de la Paz ang kanyang bank account at GCash account.

BPI Savings

Account name: Bienvenido V. de la Paz II

Account number: 848-914-6232

GCash: 0905-737-2088

Matatandaang ilang taon nang nakikipaglaban sa adenoid cancer si De la Paz, na nito lamang 2017 ay nagwagi bilang best suppoting aktor sa Cinemalaya para sa pagganap niya sa pelikulang "Respeto."

Noong 2019, bumida rin siya sa pelikulang "Edward" kasama si Louise Abuel.

Naging parte rin si De la Paz ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan naman ni Coco Martin.

