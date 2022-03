MAYNILA -- Nagdiwang ng kanyang ika-18 kaarawan si Awra Briguela nitong Marso 26.

Sa Instagram, ibinahagi ni Briguela ang ilan sa mga retrato ng Nice Print Photo na kuha mula sa selebrasyon ng kanyang espesyal na araw.

"Y’all made my 18th birthday even better, to my 3.4M followers, thank you and let’s have a toast," ani Briguela sa caption ng kanyang post sa Instagram.

Nitong mga nagdaang araw, nauna nang nagpatikim ng kanyang mga pasabog na retrato sa Instagram si Briguela para sa pagsalubong sa kanyang kaarawan.

Kuha naman ang mga retrato ni Alan Segui.

Matatandaan na mula sa kanyang viral "awra" videos nagsimulang madiskubre si Briguela.

Matapos nito, naging parte siya ng sikat na serye ng ABS-CBN na “FPJ’s Ang Probinsyano” bilang si Makmak na nagbigay sa kanya ng Best Child Performer award mula sa PMPC Star Awards for Television at mula sa 3rd Aral-Parangal Awards.

Naging parte rin si Briguela ng pelikulang “Super Parental Guardians” na pinagbidahan naman nina Vice Ganda at Coco Martin noong 2016.

Noon namang 2017, itinanghal siyang kampeon sa “Your Face Sounds Familiar: Kids.”

