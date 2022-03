Photo from Charlie Dizon's Instagram account.

MANILA — Despite her critically acclaimed performances in recent projects, actress Charlie Dizon admitted Monday that she still feels the pressure when faced with a new role.

"Hindi ko maitatangging nakaka-pressure siya talaga pero alam mo kahit nung wala pang awards, talagang nandoon pa rin ‘yung pressure na lagi kong galingan, lalo kong pagbutihin ‘yung ginagawa ko," Dizon said in press conference for her upcoming episode in the long-running drama anthology "Maalaala Mo Kaya."

"Kasi at the end of the day, ayokong may pagsisihan ako sa mga projects na ginawa ko. Parang gusto ko ‘pag nag-look back ako, magiging proud ako sa ginawa ko at talagang nabigay ko ‘yung best ko," the actress said.

"Lagi kong tinitignan pa rin siyempre kung ano pa ‘yung ways na dapat kong ma-improve para mas mapabuti pa ‘yung mga susunod ko pang gagawin," she added.

Dizon hopes that people would be inspired by the story of the frontliner overseas Filipino worker she will play in the "MMK" episode.

"Gusto ko talagang maipakita rin, ‘yung character ng totoong tao at as much as possible na close sa nangyari sa kanila ‘yung emosyon niya. Siyempre hindi naman natin nakita kung ano ‘yung totoong nangyari kumbaga roon sa mismong sitwasyon pero base sa mga sinulat nila sa kwento, siyempre gusto mong ma-portray nang maayos talaga," Dizon said.

"Ang saya kapag nagawa mo, ‘pag na-accomplish mo nga ‘yung trabaho na ‘yun kasi maraming mai-inspire rin na manonood and I’m sure maraming makaka-relate, hindi lang bilang magkarelasyon kung 'di pamilya. And ‘yung sitwasyon na nangyari sa kanila, maraming nakaranas nun kasi COVID season ‘yun eh ...Talagang I’m sure na maraming makaka-relate, ang daming mai-inspire at gaganahang bumangon uli," she added.

She added that her past projects like "Viral Scandal" and this new episode of "MMK" made her more aware of her mistakes and correct them in the future.

"Depende rin po kasi sa materyal na binibigay talaga. Minsan doon ko rin po nari-realize na may ganito akong kakayahan, may ganito rin akong side pala and depende rin po sa nakakatrabaho ko parang kasi kada project po ibang set ng artists, ibang set din ng directors and ng production," Dizon said.

"I make sure na every time na may bago akong set na tinutungtungan ‘yung may matututunan po talaga ako. ‘Yung tipong alam ko na, ‘ay ‘di ko ‘to alam dati ah’ nag-oobserve po talaga ako. …I make sure na may natututunan pa rin po ako sa kada ginagawa ko," she added.

"Viral Scandal" director Froy Allan Leonardo was glad to work with Dizon for his first "MMK" episode.

"I’m very fortunate to direct Charlie kasi sobrang napakasipag niya. We just finished 'Viral Scandal' so ito, panibagong hamon sa aming dalawa na nagkatrabaho ulit. Kasi ang hirap na parang kalasin si Rica Sicat ta's gaganap siya sa totoong tao. ‘Yun ‘yung naging challenge sa ’kin lalo na’t it’s my first 'MMK,'" he said.

"Sobrang happy din ako na nabigyan ako ng chance ng ABS-CBN to direct a 'MMK' episode. Si Charlie, hindi ako nahihirapan siyang katrabaho kasi off-cam nag-usap din kami …Charlie made my work a lot more easier talaga eh at saka she’s truly exceptional."

Dizon's "MMK" episode with Kiko Estrada will air on April 23.

