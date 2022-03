Screenshot from Maalaala Mo Kaya Facebook page

MANILA — Hero Angeles, Sky Quizon, and Marlo Mortel are teaming up for a new "Maalaala Mo Kaya" (MMK) episode on April 2.

Mortel said he was glad to return to acting after focusing on his music career amid the COVID-19 pandemic.

"Actually sobra akong excited to work on this project unang-una dahil I’m very close to my grandparents, sa dalawa kong lola, talagang nakaka-relate. When it comes to acting, ang tagal ko talagang nagpahinga," Mortel said in a press conference Monday.

"I was so busy with Kumu and my music so I think ang dami ko ring natutunan over the past two years and I’m ready to impart what I’ve learned and ‘yung growth na nangyari sa buhay ko para maging isang actor talaga na seryoso ...It’s a huge difference so I’m very thankful to 'MMK' for giving this opportunity again to act," he added.

Quizon, meanwhile, thanked his family and friends for their support in his career.

"Sila ‘yung nagdala sa ’kin to have a lead role and to be able to do an 'MMK,'" Quizon, a former "Pinoy Big Brother" housemate, said.

"You’re able to tell stories of real people, I feel lucky, I feel blessed that I’m able to star in an 'MMK 'episode ta's ‘yung kwento pa ang ganda, it’s about family, hindi lang 3 magkakapatid na lalaki," he added.

For his part, Angeles said he still continues to learn from actors whether new or veterans in showbiz.

"Habang tumatagal ‘yung panahon, ang dami kong natututunan, hindi lang pala roon sa contest mo matututunan ‘yung mga kailangang matutunan. Kailangan mong ma-meet ‘yung iba’t ibang mga tao, ‘yung iba’t ibang director, ‘yung iba’t ibang artista kasi marami kang kapupulutan na aral sa kanila," Angeles said.

"Just like sa 'MMK,' ilang beses na rin akong naging bahagi nito. Ang dami kong nakikilalang tao, nakakausap, ‘yung nagbibigay ng advices lalung-lalo na sa mga nakakatrabaho kong mga artista, ‘yung mga batikang artista. Nakakatuwa kasi ang laki ng nako-contribute nila sa akin so habang tumatagal nadadagdagdagan," he added.

"Kahit saang larangan, kahit hindi sa pag-arte, naniniwala ako na may matutunan ka sa mga tao na mas bata sa ’yo or kahit hindi mo ka-edad pwedeng mas matanda or mas bata."

Director Raz de la Torre said the episode with Peewee O'Hara would like to remind viewers of how Filipinos value their families.

"I think for us kasi, hindi natin matatanggal sa kultura nating mga Pilipino na our family always expands. Kumbaga hangga’t kaya natin na isaalang-alang ang kapakanan ng lahat ng miyembro ng pamilya, ginagawa natin. Hindi tulad ng nakikita natin sa ibang kultura wherein once they have their own families parang that’s their only concern. Parang sa ’tin, parang lagi nating nakikita that whenever help is needed, whenever emotional support is needed, laging nandiyan tayo para sa isa’t isa and I think that’s not spoken of a lot kasi we take it for granted, lagi nating nakikita lang eh," he said.

"Nakakatuwa sa mga ganitong klaseng kwento na mapapanood natin in shows like 'MMK' parang naipapaalala natin the things that we should be proud of and the thing that we actually appreciate about our own families. ‘Pag minsan kasi you need to be nudged a little, ‘yung parang ipapaalala sa ’yo na you guys are doing good."

