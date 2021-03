Kiss and tell? Julia Barretto, Marco Gumabao mas gustong pribado ang intimate moments

Julia Barretto at Marco Gumabao. Instagram: @juliabarretto / @gumabaomarco

MAYNILA – Kung sina Julia Barretto at Marco Gumabao ang tatanungin, mas gusto nilang pribado na lang ang mga intimate moment sa kani-kanilang mga relasyon.

Binitawan ng magkaibigan ang naturang mga pahayag nang mapag-usapan ang pagki-"kiss and tell" sa video entry na ipinost ni Barretto sa kaniyang YouTube channel nitong Sabado.

Ang 'kiss and tell' ay ang pagkuwento ng isang tao sa iba ng mga intimate moment, gaya ng pakikipaghalikan o pakikipagtalik, niya kasama ang kaniyang karelasyon o ibang tao.

Ayon kay Barretto, hindi siya nagki-kiss and tell at natutunan niyang habang tumatanda'y mas "protective" siya sa intimate moments niya.

"I feel like when you're in a relationship, you become so protective of that person, that you don't wanna even divulge anything about that person or even your relationship with that person or especially your intimate moments," ani Barretto, na kamakailan ay umamin sa relasyon nila ng aktor na si Gerald Anderson.

Para kay Barretto, kung nirerespeto ng isang lalaki ang babae, hindi dapat ito nagki-kiss and tell tungkol sa kanila.

"Any guy who really respects the woman that they wanna be with ta's kiniss nila or whatever, or had an intimate moment with, if they really respected that girl, they wouldn't kiss and tell," sabi niya.

Ikinuwento naman ni Gumabao na nagki-kiss and tell siya noong nasa high school siya pero kalaunan ay napagtanto niyang mali pala ito.

"You think na it's normal, na your other friends talk about it, na parang dapat mayroon kang maiambag sa kuwento... Hindi mo alam na parang nawawala na pala iyong respeto mo for that person," ani Gumabao.

"Personally, like now, if you ask me now, it's wrong. Hindi dapat ganoon. Saka, mas maganda iyong secret," dagdag niya.

Hindi naman daw nagkuwento si Gumabao noon para makapagyabang sa ibang tao. Sa halip, bukas lang umano siyang magkuwento sa kaniyang mga kaibigan.

"You think it's just a normal kuwentuhan. Pero iyon pala, 'di mo nari-realize, nababastos ko pala iyong privacy ng taong ito," ani Gumabao.

"You might want to tell other people about who you kissed. Pero baka 'yong person na kiniss mo, ayaw niya ipaalam sa iba tao. So you alway have to be sensitive sa ibang tao," dagdag ng aktor.

Bukod sa pagki-kiss and tell, pinag-usapan din nina Barretto at Gumabao sa halos 20-minute video ang dating app, on-off relationships, kung sino ang dapat magbayad sa first date, at kung dapat bang ang mga babae ang mag-"first move" sa lalaki.

