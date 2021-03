Francis Magalona binigyan ng tribute sa ‘ASAP’

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Binigyang pugay ngayong Linggo sa "ASAP Natin 'To" ang tinaguriang "Filipino King of Rap" na si Francis Magalona sa pamamagitan ng isang dance number.

Sumayaw sina Joao Constancia, Jameson Blake, Jeremy Glinoga, Joshua Garcia, Maymay Entrata, AC Bonifacio, Ronnie Alonte, Loisa Andalio, at Kim Chiu sa mga kanta ni Magalona na "Meron Akong Ano!" at "Bagsakan," na collaboration kasama ang bandang Parokya ni Edgar at rapper na si Gloc-9.

Kilala si Magalona dahil sa kaniyang mga kanta niyang tumatalakay sa mga isyung panlipunan at nagpapahayag ng pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Ilan sa mga sikat niyang awitin ang "Mga Kababayan," "Three Stars And A Sun," at "Kaleidoscope World."

Pumanaw ang Pinoy music icon noong Marso 6, 2009 sa edad na 44 matapos makipaglaban sa leukemia.