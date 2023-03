Watch more News on iWantTFC

INDONESIA - Matapos magtanghal sa anim na bansa kabilang na ang Pilipinas, itinuloy ng Filipino-Canadian stand up comedian na si Ron Josol ang kanyang world tour sa Jakarta at Bali sa Indonesia. Ito na ang ika-pitong bansang inikutan ng kanyang pagtatanghal ngayong taon.

Labis na nag-enjoy hindi lang ang mga Pinoy kundi maging ang mga Indonesian.

“I like to watch Ron Josol in comedy. His comedy is very fantastic, I think. I really enjoyed his style,” sabi ng Indonesian na si Steve Tan.

“Nakakatawa kasi ang mga jokes ni Ron resonates actually sa experience nating mga Pilipino...Super fun, great job. Nakakatuwa ang Philippine humour is spreading, right? And it’s coming across continents so nakakaproud as a Filipino,” kwento naman ni Mike, Pinoy sa Indonesia.

Ipinagmamalaki naman ni ron ang kanyang dugong pinoy. hindi man lumaki sa pilipinas, taglay niya ang pagiging pinoy at ipinagmamalaki niya ito.

“I was born in Toronto, Canada in 1974 growing up in a Filipino household. My Dad had a Filipino business that imported food from the Philippines. So my whole life felt like I was already immersed in the Filipino food culture from day 1,” sabi ni Ron sa TFC News.

Mula pagkabata, nasa puso na aniya ang pagpapatawa kaya noong dekada nobenta pinasok ni Ron ang stand up comedy:

“I started comedy in 1995 when I was 20 years old but I always knew that that’s what I want to do...So, the first person I saw doing it was Eddie Murphy. I didn’t know what stand-up was. I just saw him doing stand-up called ‘Delirious.’ At 8 years old, I said: ‘Ok, I can relate to this. This is what I want to do.’”

Tiniyak ni Ron na babalik siya sa Pilipinas para muling magtanghal at magbigay saya sa kanyang mga kababayan.

