Aljon Mendoza admits 'mahirap maging artista'

MANILA -- Kapamilya young actor Aljon Mendoza admitted that it is not easy to be an actor.

In Star Magic's Celebrity Conversations, Mendoza said being in the entertainment industry requires you to give your time and exert more effort.

Watch more News on iWantTFC

"Mahirap maging artista kasi kailangan mo mag-invest sa time, sa pera mo. Kailangan mo talaga mag-exert ng sobrang effort. Kung ito ka before, ngayong nandiyan ka na sa trabaho mo, kailangan mong triplehin ang effort mo. Kasi ang daming artista, mahirap mapansin, mahirap mabigyan ng projects if wala kang ginagawa," Mendoza said.

He said that if you want to get something, you really have to work hard for it.

"Ang learnings hindi talaga 'yan natatapos. Habang humihinga ka ay gawin mo ang part mo. Kung gusto mong may maabot kumilos ka, hindi pwedeng nagdadasal ka lang. Siyempre nakakatulong (din) 'yon. Pero sabi nga, 'Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.' Iga-guide ka Niya as long as wala kang tinatapakang tao," added Mendoza, who attends workshops to improve his craft.

Mendoza also shared the importance of giving respect to all co-workers.

"Para sa akin respeto ang pinakamahalaga. Respeto sa lahat, hindi lang sa co-actors, hindi lang sa directors. Sa staff, sa utility, sa lahat nang makakasalubong mo. Kasi sa akin mas humahanga ako sa kanila, mas pagod sila sa atin. Halimbawa sa taping, mas una silang pupunta sa set at huli silang makakapagpahinga. Ang laking bagay noon at siyempre ang tagal na nila sa industriya. So ako malaki ang respeto ko sa kanila," Mendoza said.

Mendoza, a former "Pinoy Big Brother" housemate, starred in the 2021 series "Viral Scandal."

Currently, he stars in "Teen Clash" with Jayda Avanzado and Markus Paterson.

Related video: