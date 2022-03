Mula sa Instagram ni KD Estrada at Twitter

Hindi pinalampas ng aktor at singer na si KD Estrada ang patutsada ng isang basher sa ka-love team niyang si Alexa Ilacad.

Hindi nagustuhan ni Estrada ang post ng isang Twitter user kung saan tila nilalait ang pangangatawan ng aktres.

“Gasul ka ghorl,” sabi ng netizen sa isang tweet na naka-tag pa ang Twitter handle ni Ilacad.

Nakita ito ni Estrada at mabilis na humirit kontra rito.

“Kapal ng mukha neto ganda ka?” birada ni Estrada.

Unang naging malapit sa isa’t isa sina Estrada at Ilacad nang magkasama sa celebrity edition ng “Pinoy Big Brother Kumunity” Season 10.

Ang pagiging malapit ng dalawa sa loob ng bahay ni Kuya ay nagresulta sa pagkakabuo ng KDLex na love team.

Nagpatuloy ang magandang samahan nina Ilacad at Estrada matapos maalis sa reality show kung saan sunod-sunod ang naging guesting ng mga ito.

Nakatakdang bumida ang dalawang aktor sa isang limited series sa iWantTFC na “Run To Me.”

Bagamat hindi pa rin inaamin ang tunay na estado ng kanilang relasyon, sinabi ni Estrada na “partner” ang turing niya kay Ilacad.

“We’re partners. That’s what I wanted to say. We’re partners.”

