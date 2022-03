Watch more on iWantTFC

PHILIPPINES – Mapanonood na ngayong March 26, 2022 ang iWantTFC’s original series ‘Bola-Bola’ na may tagline na ‘Cook, Feed, Love, Repeat’ na base sa libro ni Anna Geronga patungkol sa joys and pains ng first love ng isang 220-pound high school student na si ‘Thea Balderama’ na ginagampanan ni Francine Diaz.

Pero sa mundong dinidiktahan ng diet culture, paano nga ba makikipagsabayan ang loveable plus-size foodie na si Thea?

Sino sa tatlong male love interest ang makakapana sa puso ng dalaga?

Si ‘Lucas’ ba na ginagampanan ni BGYO member Akira Morishita na lifelong crush ni ‘Thea’ pero wala namang interes sa plus-sized women?

Si ‘Julian’ ba na ginagampanan ni former PBB housemate KD Estrada na best friend ni ‘Thea’ na may ‘secret crush” din sa kanya?

O si ‘Josh’ na ginagampanan ni Ashton Salvador, first teen PBB housemate na fitness trainer ni ‘Thea’ na magsisimulang magkaroon ng feelings para sa dalaga?

Ang main cast sa iWantTFC’s original series na 'Bola-Bola'

Ang digital series na ‘Bola-Bola’ ay dinirehe ni JP Habac at produced ng Dreamscape Entertainment at KreativDen. Kasama rin sa cast sina The Squad 2022’s Analain Salvador at Danica Ontengco, Vance Larena, J-Mee Katanyag, at Arlene Muhlach.

Ang serye ay available sa iWantTFC Premium plan sa labas ng Pilipinas at may 6 na episodes na mapanonood na sa March 26, 2022 at maglalabas ng bagong episode sa mga susunod na weekend. Maaaring magsubcribe sa iWantTFC sa halagang USD 12.99 (U.S.) at CAD 9.99 (Canada) kada buwan. Idownload na ang iWantTFC app (iOS at android) o mag-sign up sa iwanttfc.com kung saan may naghihintay na FREE streaming sa new eligible users sa loob ng 30 araw!