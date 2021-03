Michelle Vito, isinabay ang paggawa ng 5 TV series, 5 pelikula habang nasa kolehiyo

Watch more in iWantTFC



Mahirap man ang dinaanan, masaya naman ang aktres na si Michelle Vito na natapos na nito ang kaniyang kurso sa kolehiyo matapos ang higit limang taon at kasabay ng maraming proyekto niya sa showbiz.

Sa isang video clip na inilabas ng Star Magic, sinabi ni Vito na isinabay niya ang pagtatrabaho sa limang serye sa telebisyon katulad ng “La Luna Sangre,” “Nang Ngumiti Ang Langit,” at ang kasalukuyan niyang palabas na “Bagong Umaga.”

Habang nag-aaral sa De La Salle-College of St. Benilde, lumabas din siya makailang beses sa long-running drama anthology na “Maalaala Mo Kaya” at sa legal drama na “Ipaglaban Mo” bukod pa sa aabot sa limang pelikula.

Pagbabahagi pa nito, may mga pagkakataon na naiiyak na lamang siya dahil sa hirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho lalo na kapag mahirap ang subject.

“May mga professors ka na hindi mo mapapakiusapan, mahigpit talaga sa ’yo. May mga times na maiiyak ka na lang kasi ang hirap ng subject. Ibang experience din ‘yun and ibang lesson ‘yun. And iba ‘yun na alam kong dadalhin ko siya hanggang paglaki ko,” ani Vito.

“Iba ‘yung natututunan ko sa showbiz world. Iba ‘yun. Ibang experience ‘yun, ganyan. Iba ding experience for me ‘yung lesson sa 'kin na kapag nagre-regular schooling ako, iba ‘yung pagod eh.”

Inalala rin nito kung paano niya isinabay ang paggawa ng thesis habang ginagawa ang seryeng “Nang Ngumiti Ang Langit.” May mga pagkakataon din aniya na pumapasok siya na walang tulog sa paaralan lalo na kapag madaling araw na natapos ang kanilang shoot.

Madalas bitbit na rin niya sa set ang kaniyang laptop at school notes para makagawa ng assignments at projects habang break time sa trabaho.

“Kapag may break, kapag hindi ako nakasalang, gumagawa ako ng mga assignments, mga projects, ganyan, mga thesis. Or kapag kailangan kong makipag-coordinate sa mga groupmates ko about sa mga gagawin,” kuwento pa ng 23-anyos na aktres.

Ayon kay Vito na nagtapos sa kursong Human Resource Management, sinikap niyang makatapos dahil bata pa lamang ito, prayoridad na sa kaniyang pamilya ang edukasyon.

“Mas pinili ko pa din talaga na mag-aral ako kahit na may career because may mga kapatid ako na halos lahat sila ga-graduate. And since I was a kid talaga, super priority ko ang education. And I think kapag ganu’n talaga ‘yung level of importance sa ’yo, talagang ilalaban mo, i-pupush mo kahit sobrang hirap.”

