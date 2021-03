Luis Manzano, sinabi kay Jessy Mendiola na nais na niya magkaroon ng anak

Watch more in iWantTFC

MANILA -- "Hayaan mo, soon naman na."

Ito ang tugon ng aktres na si Jessy Mendiola sa nobyong si Luis Manzano na umaming nais na niya magkaroon na ng anak.

Ito ang isa sa mga napag-usapan nina Mendiola at Manzano sa pinakabagong vlog na inilabas ng aktres nitong Huwebes ng gabi kung saan ginawa nila ang "Most Likely" challenge.

“Siyempre hindi na naman na ako bumabata,” ani Manzano na nakuha pang magbiro tungkol sa kanyang edad.

“Magti-twenty five na ako next year,” makulit na hirit ni Luis na magdiriwang ng kanyang ika-40 kaarawan ngayong Abril.

Aminado si Manzano na halos lahat ng kanyang mga kaibigan ay may mga anak na. "Kumbaga sa buong barkada ko, sabihin natin mga kinse kami, parang 12-13 malalaki na nga mga anak actually," ani Manzano.

Ayon pa kay Manzano, nais niya rin magkaroon ng sapat na panahon para maka-bonding ang magiging anak nila ni Mendiola.

“Tapos ‘yung Daddy ko noong pinanganak ako, I think nasa 28 years old yata... Marami kaming nae-enjoy ni daddy together even at this point. So parang ‘yun din ang habol ko na ‘yung anak natin marami pa kaming magawa,” aniya.

Sagot naman ni Mendiola kay Manzano: "Pero in fairness naman din naman to you, kid at heart ka. 'Di naman immature. Pero kumabaga child-like minsan."

Matapos nito ay mabilis pero malinaw ang naging tugon ni Jessy tungkol sa pagkakaroon ng anak nila ni Luis. "Hayaan mo, soon naman na."

Nito lamang Disyembre ay na-engaged na sina Manzano at Mendiola matapos ang apat na taon nilang relasyon.

Sa nakaraang panayam, ibinunyag ng dalawa na unang linggo ng Oktubre naganap ang proposal. Mahigit 2 buwan nila itong itinago bago ibinahagi isa buong mundo.

Sa nakaraang panayam ay sinabi rin ng dalawa na ngayong taon magaganap ang kanilang kasal.

Nitong nakaraang buwan ay nagsimulang lumabas ang espekulasyon na kasal na 'di umano ang dalawa, bagay na hindi pa binibigyan nina Manzano at Mendiola ng paglilinaw o kumpirmasyon.

