Ivana Alawi ipinamili ang street vendor na nagpaiyak sa kaniya sa viral prank video

Matapos maantig ang puso dahil sa kabutihang loob ni Tatay Joselito, muling nakipagkita ang vlogger at aktres na si Ivana Alawi sa street vendor upang ipamili ito ng iba’t ibang appliances, base sa kuha ng ilang netizens.

Sa kuha ni Yannoh Montenegro, makikita na nag-ikot si Alawi kasama si Joselito Martinez sa isang appliance store kung saan isa-isang tiningnan ng dalawa kung ano ang mga maaaring bilhin.

Sa mga nasabing larawan, ilan sa mga tiningnan nina Alawi at Martinez ay refrigerator at gas range.

Isang fan account naman ng sikat na YouTuber ang naglabas din ng litrato ni Alawi na tila namimili ng motor. Bagamat hindi malinaw kung para rin ito kay Martinez, makikita na parehas ang suot ng aktres sa damit niya sa pamimili sa appliance store.

Matatandaang pinag-usapan sa social media ang prank ni Ivana na nagpalit-anyo bilang isang pulubi na humihingi ng pagkain at pera sa kalsada.

Sa pinamagatang “Prank on strangers on the street,” hindi napigilan ng aktres na maiyak sa kabutihan ipinakita ni Tatay Joselito na binigyan siya ng P20 at pinainom ng softdrinks kahit hirap din ito sa paghahanap buhay.

Sinabi rin nito na ipapahanap niya si Martinez upang lalo pang tulungan.

Bilang pagbawi, binigyan ni Ivana ng P20,000 ang street vendor na siya namang nagpaluha rito dahil aniya, makakabili na siya ng bisikleta na magpapadali sa kaniyang pagtitinda.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-abot ng tulong ang vlogger matapos minsan na ring magpamigay ng P10,000 cash at 10 scholarships bilang pasasalamat sa pag-abot niya sa 10 million subscribers.

Nagpamigay din ito ng tulong sa mga naging biktima ng bagyo at pagbaha sa Isabela at Cagayan noong Nobyembre.

