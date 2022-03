MAYNILA -- Nagbigay reaksiyon ang mister ni Yeng Constantino na si Victor Asuncion sa trending na "closure" ng kanyang misis at dating nanligaw dito na si Ryan Bang.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, sinabi ni Asuncion na ang misis niya mismo ang nagkuwento sa kanya sa naging paghaharap nito at ni Bang sa "It's Showtime."

Ani Asuncion, nauunawaan niya ang naramdaman noon ni Bang na tila nanliliit sa sarili.

"Kasi naka-relate rin ako roon, kasi Yeng Constantino. So I kind went through the same situation na parang nanliliit ka. So naka-empathize ako kay Ryan na parang, 'Bro, I know what you're feeling. Alam ko 'yung naramdaman mo.' So na-touch din ako sa story ni Ryan," ani Asuncion.

Matatandaang nitong Enero, nag-trend ang naging pagbabahagi nina Constantino at Bang sa nangyari sa kanila higit isang dekada na ang nakaraan.

Ayon kay Constantino, hindi niya binasted si Bang at nasaktan siya nang bigla na lang tumigil ang komedyante sa panliligaw sa kanya ng walang paliwanag.

Kuwento naman ni Bang, inakala niyang may ibang nanliligaw kay Constantino at wala siyang pag-asa rito.

"Kasi tuwing kumakain kami, siya nagbabayad eh. 'Di ko kaya ang BGC. Gusto ko talaga manlibre noon. Tapos ang dami niyang fans. ...Pagkatapos ng concert mo, ang daming nagpa-picture sa iyo. Hindi ako kilala ng mga tao noon. So, nahihiya ako sa sarili ko na hindi ako para sa iyo, parang 'yon ang naramdaman ko. Kahit totoo naman ang nararamdaman ko sa iyo at minahal naman talaga kita," naging paliwanag noon ni Bang kay Constantino.

Nito lamang Pebrero ay ipinagdiwang nina Constantino at Asuncion ang kanilang ika-7 taon bilang mag-asawa.

Sa "Magandang Buhay," nagpalitan din ang dalawa ng kanilang pangako sa isa't isa.

Si Constantino ang nagpasikat ng mga awiting "Hawak Kamay," "Chinito" "Salamat," at "Ikaw." Nagsimulang siyang gumawa ng pangalan nang magwagi sa "Pinoy Dream Academy" noong 2006.

Noong 2013, nakilala ng mang-aawit si Asuncion. Ikinasal sila sa Tagaytay noong 2015.

