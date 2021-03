Pokwang, bumuwelta sa mga basher na tinatawag siyang ‘pangit’, ‘chaka’

Humirit ang komedyanteng si Pokwang sa mga basher nito na pinasaringan ang kaniyang itsura matapos niyang maglabas ng saloobin tungkol sa kasalukuyang gobyerno.

Hindi pinalampas ni Pokwang ang mga tumawag sa kaniya ng “pangit” at “chaka” nang sagutin nito ang mga basher sa Twitter na hindi sumasang-ayon sa kaniyang opinyon.

halata mo mga BOBO kapag ang atake na sa opinyon mo ay personal nandyan ang tawagin kang pangit, chaka, etc. excuse me ang kapangitan ko ang nagpaganda sa buhay ng pamilya ko at mga nagtatrabaho sa aking negosyo na binubuhay ang pamilya nila na natulungan ng kapangitan ko e ikaw?