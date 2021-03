PANOORIN: Andrea Brillantes, inaming mas gusto gumanap ng kontrabida

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Nagbalik-tanaw ang aktres na si Andrea Brillantes sa mga karakter na kanyang ginampanan sa telebisyon.

Sa video na inilabas ng ABS-CBN Entertainment nitong Miyerkoles ng gabi, nagbigay reaksiyon si Andrea sa ilang mga piling tagpo mula sa mga serye na kanyang nilabasan tulad ng "Annaliza," "Hawak Kamay," "Pangako Sa 'Yo at "Kadenang Ginto."

Pag-amin ni Brillantes, iba ang kilig na makasama sa matinding eksena si Kathryn Bernardo para sa seryeng "Pangako Sa 'Yo" kung saan kasama rin nilang bumida ang aktor na si Daniel Padilla at iba pang mga bituin.

"Alam n'yo nung bago kunan ang eksena na 'yan nagso-sorry muna talaga ako sa mga bata kasi talaga ayaw ko silang saktan, pero kailangan. Then after nung take, sorry ako ng sorry kay Clarence (Delgado). Kasi hindi lang nakita sa ibang eksena pero nadapa talaga siya," ani Brillantes.

"Ang nasa isip ko lang talaga nito, 'Oh my God, inaaway ko si Kathryn Bernardo, inaaway ko si Kathryn Bernardo, sinisigawan ko siya.' Grabe hindi halata pero deep down inside kilig na kilig ako na inaaway ko si Kathryn, grabe," ani Brillantes.

Ayon kay Brillantes, mas nais niya gampanan ang karakter ng isang kontrabida.

"Para sa akin mas madali at mas masaya 'yung kontrabida. Kasi sa kontrabida hindi ka iisa. Madalas may pagka-static at monotone ang mababait, kasi lagi silang dapat ganito, ganyan. Sa kontrabida kasi super unpredictable sila at saka masaya siya paglaruan talaga pero nakakapagod talaga," ani Brillantes.

Sa seryeng "Kadenang Ginto" na inilabas noong 2018, nakilala ang galing ni Brillantes sa karakter niya bilang si Marga, isang bida- kontrabida.

"Nang naging kabilang ako sa 'Kadenang Ginto' pinakamasaya for me is tinulungan niya ako na mabuo 'yung sarili ko. Pinakamasaya para sa akin na nagkaroon ako ng recognition sa marami, na napansin ako ng marami at mas maraming naka-appreciate sa akin after 'Kadenang Ginto.' Kontrabida siya pero minahal siya ng mga tao kaya 'yun ang pinakamasaya for me," ani Brillantes.

Sa ngayon ay isa si Brillantes sa mga bida ng pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba" kasama ang iba pang miyembro ng Gold Squad na sina Francine Diaz, Kyle Echarri at Seth Fedelin.

"Siguradong marami kayong matututunan sa show na 'yan at mapapagaan ang loob niyo at sigurado ako na mas magiging close na kayo kay Bro ulit," ani Brillantes.



Mapapanood ang “Huwag Kang Mangamba” pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano" sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

