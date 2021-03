'Napakasarap magmahal': Coco Martin mas pipiliin ang pag-ibig

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Dati, money. Ngayon, love."

Ito ang tugon ng aktor na si Coco Martin kung love or money ba ang pipiliin niya.

Nagbigay payo pa si Martin, bida ng pelikulang "Love or Money," sa lahat ng mga nagmamahal.

"Ang maipapayo ko eh, napakasarap magmahal. Sa lahat ng nagmamahal siyempre, ipagpatuloy mo lang kung ano ang nararamdaman mo. Sa kabila nun, dapat maging responsable ka sa lahat ng kilos mo, sa lahat ng gagawin mo," ani Martin.

Para kay Martin, inspirasyon sa buhay ang dala ng pagmamahal.

"Ito ang nagpapakilos sa atin kung bakit tayo ganado sa ating trabaho, sa lahat ng ginagawa natin para mabuhay. Pagmamahal para sa iniibig, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa. Napakasarap magmahal," ani Martin.

Nang matanong kung mayroon ba siyang gustong pasalamatan na mga taong nagmamahal sa kanya, tugon ni Martin: "Siyempre maraming-maraming salamat po sa lahat ng mga taong nandiyan para sa akin, sa aking mga kaibigan, sa aking pamilya, sa aking pinagtatrabahuan, sa ABS-CBN."

Nagpasalamat din si Martin sa lahat ng kanyang mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanya.

"Sa lahat ng mga humahanga sa akin na patuloy na nandiyan kahit anuman ang nangyari sa ating bansa. Nagkaroon man ng pandemya, nawala man ang ABS-CBN nandiyan pa rin na nagmamahal at sumusuporta. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat."

Ngayon ay nasa ikalawang linggo na ang pelikula ng Star Cinema na "Love or Money" na pinagbibidahan ni Martin at Angelica Panganiban.

Mapapanood ang “Love or Money” sa KTX.ph, iWant TFC, at Sky PPV. Iikot ang kuwento sa karakter nina Panganiban at Martin na masusubok ang relasyon dahil sa ambisyon.

