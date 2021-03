Coco Martin, ibinahagi kung saan napupunta ang kinikitang pera

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi ng aktor na si Coco Martin kung saan napupunta ang kanyang naiipong pera.

"Siyempre unang-una ang pera dapat tinitipid, itinatago, may pinaghahandaan. Siyempre pinaghirapan mo 'yan. Dapat bina-value mo kung saan mo siya gagamitin. At kung maari, kung kaya kung may magandang pag-i-invest-an. Pero siyempre dapat pag-iisipan mo ring mabuti dahil hindi naman lahat ng negosyo ay nagiging successful," ani Martin.

Pag-amin ni Martin, bida ng "FPJ's Ang Probinsyano," sa pagbili ng properties napupunta ang kanyang kinikita.

"Para kahit papaano balang araw, pagtanda mo ay makikita mo pa rin lahat nang pinaghirapan mo at mapapakinabangan ng magiging pamilya mo," ani Martin.

Payo pa ni Martin, sa mga nais makaipon: "Magsipag, magpursige. Sa mga kabataan, mag-aral kayo, magtapos kayo ng pag-aaral para magkaroon kayo ng magandang trabaho, ng magandang kinabukasan. Sipag lang at saka tiyaga."

"Huwag mong bigyan ng limitasyon ang sarili mo kahit anuman ang pinagdadaanan ng ating bansa ngayon. Kapag gusto mo walang makakapigil sa iyo."

Giit ni Martin, mahalaga din na sa pagsisikap at pagpupursige ay mayroon kang inspirasyon sa buhay.

"Kagaya nga ng kuwento ko, sabi ko, ako nagtapos ako ng college, nag-waiter ako, nag-janitor ako, hanggang sa nakapasok ako sa mundo ng show business. Pero sabi ko hindi naman 'yon na 'yun eh. Nagsumikap ako, nagpursige ako. Sabi ko nga kahit anong aspeto ng trabaho kapag pinagbutihan mo ay may mararating at mararating ka at makakaipon ka para sa pamilya mo at para sa kinabukasan mo. 'Yun ang pinaka the best secret ng buhay natin. At siyempre dapat mayroon kang inspirasyon which is 'yun ang pamilya mo at 'yung taong mahal mo sa buhay," ani Martin na bida ng pelikula na "Love or Money."

Ngayon ay nasa ikalawang linggo na ang pelikula ng Star Cinema na "Love or Money" na pinagbibidahan ni Martin at aktres na si Angelica Panganiban.

Mapapanood ang “Love or Money” sa KTX.ph, iWant TFC, at Sky PPV. Iikot ang kuwento sa karakter nina Panganiban at Martin na masusubok ang relasyon dahil sa ambisyon.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC