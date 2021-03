'Baka wala nang nakakakilala': Sheryn Regis nag-alinlangang bumalik sa PH noong una

Galing sa Instagram ni Sheryn Regis

MAYNILA -- Sa kaniyang pagbabalik sa ABS-CBN Music, inamin ng sikat na mang-aawit na si Sheryn Regis na nagkaroon muna ito ng pag-aalinlangang bumalik at muling magtrabaho sa Pilipinas.

Nangangamba umano si Regis na baka wala nang nakakakilala sa kaniya sa bansa o ‘di kaya’y wala nang sumuporta sa kaniyang pagbabalik sa industriya ng musika.

“Hesitant talaga ako bumalik because baka hindi ako i-welcome ulit o masuportahan. Baka wala na nakakakilala sa 'kin,” pag-amin ni Regis na maglalabas ng bagong single na pinamagatang “Tulad ng Dati.”

Ngunit matapos ang matinding pag-iisip, nangibabaw sa puso ng power belter ang kagustuhang muling makakanta para sa mga Pilipino.

Tila hindi naman ito nagkamali sa kaniyang desisyon nang muling alukin na bumalik sa Star Music.

“So ngayon naman, ito lang talaga 'yung courage ko, ito na Sheryn, whatever will happen basta pinasok mo 'yan, pasukin mo na 'yan at dire-diretso na. With the support of my management, ng pamilya ko, syempre dumagdag pa na winelcome ako ng Star Music,” ani Regis sa isang virtual press conference nitong Huwebes.

Nakatakdang pumirma ng eksklusibong kontrata ang dating runner-up sa “Star in a Million” pagkatapos mailabas ang kaniyang bagong awitin sa Marso 26.

Malaki ang pasasalamat ni Regis sa tiwalang muling ibinigay sa kaniya at sa pagkakataong muling makagawa ng musika. Naniniwala aniya siya na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga kasalukuyang mang-aawit ng bansa.

“Sobrang I feel so blessed. Because 'yung pagtitiwala sa 'kin na Sheryn can still do it. Ito rin nagbigay sa 'kin ng boost sa confidence ko na okay Sheryn you can do that, don't cry anymore. Ito na 'yun,” saad ni Regis.

“Of course, I thank the Lord for that kasi ang daming instrumento para tumulong sa 'kin para mabigyan ko ng tiwala' yung sarili ko na I can still do it, may boses pa 'ko.”

RELATED VIDEOS:

Watch more in iWantTFC