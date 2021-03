Alessandra de Rossi, bumuwelta sa basher

MAYNILA -- Pumalag ang aktres na si Alessandra de Rossi sa basher na nagsabing tumulong siya imbes na puro pagpo-post sa social media ng saloobin ang kanyang ginagawa.

"Tumulong ka para madali masugpo yung covid huwag puro kuda sa social media," sulat ng isang netizen sa Twitter.

Buwelta ni Alessandra: "Naubos na pera ko sa kakatulong. Buti nga 'yung kuda ko dito ay libre. 'Di ko pinagkakakitaan sa gems or views! Siguro mas maingay pa ako if ever! Tah ka!"

Naubos na pera ko sa kakatulong. Buti nga yung kuda ko dito ay libre. Di ko pinagkakakitaan sa gems or views! Siguro mas maingay pa ako if ever! Tah ka 不不不不不 https://t.co/QGWqu6Z9q5 — alessandra de rossi (@msderossi) March 23, 2021

Bago pa ang kanyang pagsagot sa basher, naging sunod-sunod ang pagpo-post ni Alessandra tungkol sa COVID-19.

One tweet mo lang about the pandemic, masama na kaagad sa trolls? FYI, buong mundo may covid! Konti pa lang nakakabangon. I pray isa tayo sa mga yun soon. Nakakamiss maglipstick at magwork na di takot! Masama ba yun? Palibhasa bayad ka dyan sa keyboard mong galing ng 11.11 — alessandra de rossi (@msderossi) March 24, 2021

Sa nauna pa niyang tweet, ibinahagi ni Alessandra ang pagnanais na dumating ang araw na hindi na kailangan pa ang magsuot ng mask.

I can't wait for the day na di na kailangan mag-mask. Nakakamiss ngumiti na di kailangang mata ang ngumingiti. Nakaka-wrinkles na ha. — alessandra de rossi (@msderossi) March 23, 2021

Sa ulat ng Department of Health, nitong Martes ay umabot sa 677,653 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos makapagtala ng 5,867 dagdag na kaso.

Nadagdagan na rin ang bilang ng celebrities na tinamaan ng COVID-19.

