Mula sa Instagram nina Ruffa Gutierrez at Herbert Bautista

Tila may sagot ang aktres na si Ruffa Gutierrez sa mga naging pasaring ni Kris Aquino noong Miyerkoles sa isang campaign rally na parang tumutukoy sa senatorial bet na si Herbert Bautista.

Nitong Huwebes, naging makahulugan ang caption na inilagay ni Gutierrez sa kanyang bagong post kung saan pinayuhan nito ang publiko na maging mabuti kahit sa "ex."

Mabilis namang napagtagpi ng maraming netizens ang caption nito at naging pahayag ni Aquino sa campaign sortie ni presidential candidate Leni Robredo sa Tarlac kung saan may banat ito sa isa niyang dating nobyo na kumakandidato umano sa Halalan 2022.

"Good morning beautiful people! Be kind to everyone, including your ex," saad ni Gutierrez.

Nag-ugat ang malamang hirit ni Aquino matapos ang tila hugot na pahayag ng aktres na si Angel Locsin na nasa Tarlac din upang suportahan si Robredo.

Inihalintulad kasi ni Locsin sa paghahanap ng karelasyon ang pagpili ng iboboto sa halalan. Aniya, dapat ang piliin ay ang mga nandyaan kapag kailangan at hindi lamang kapag eleksyon.

Sumagot si Aquino na parang siya umano ang pinatatamaan ng aktres: "Gel, pinatatamaan mo yata ako diyan. Aray. Ouch."

Dito na rin nagbabala si Aquino sa mga dumalo sa pagtitipon na huwag iboto ang hindi pinangalanang "ex" na kaanib umano ng UniTeam ng tumatakbo rin sa pagkapangulo na si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Bagamat hindi pinangalanan, si Bautista ay isa sa mga naging nobyo ng host at tumatakbo ngayon sa pagkasenador sa ilalim ng partido Marcos.

Noong 2014, inamin ni Aquino na minsan na siyang inayang magpakasal ni Bautista sa kanilang naging maikling relasyon.

Samantala, noong nakaraang linggo tinawag ni Gutierrez ang usap-usapang kasintahan na "No. 1 sa puso ko" na tila kumpirmasyon sa kanilang relasyon.