MAYNILA -- Bumuwelta ang komedyanteng si Pokwang sa banat ng ilang netizen laban sa kanya dahil sa aktibong pagpapakita nito ng suporta sa bise presidenteng si Leni Robredo na tumatakbo bilang pangulo sa darating na halalan sa Mayo at sa running mate nito na si Sen. Francis "Kiko" Pangilinan.

Sa Twitter, giit ni Pokwang na imbes na siya at ibang "kakampinks" ang pagdiskitahan ay suportahan na lang ng mga basher ang kapwa niya artista na sumusuporta naman sa ibang partido.



bakit kapag kaming mga #Kakampink na artista nag post ng suporta kay #LeniKiko sa IG, FB at Twitter ang daming mga nag mamaasim na suporter ng kabila? bakit di nyo nalang suportahan mga kapwa ko artista na kaalyado nyo kesa i bash nyo kami? They need your support too! — marietta subong (@pokwang27) March 23, 2022

"Bakit kapag kaming mga #Kakampink na artista nag post ng suporta kay #LeniKiko sa IG, FB at Twitter ang daming mga nag-mamaasim na suporter ng kabila?" ani Pokwang sa kanyang tweet.

"Bakit di nyo nalang suportahan mga kapwa ko artista na kaalyado n'yo kesa i-bash nyo kami? They need your support too!"

Sa naging tweet pa ni Pokwang ngayong Huwebes, hinarap naman ni Pokwang ang mga nagbabantang i-unfollow siya sa social media.

Goodmorning…. gusto ko lang malaman nyong mga nag babanta mag unfollow sakin hahahaa

Go ahead di po ako takot mawalan ng followers! takot akong mawalan ng dangal at karapatan lumaban para sa bayan at para saking mga anak at magiging apo πŸ™πŸΌπŸŒΈπŸ’— #PinkAngPokienyongLahat #Lenikiko — marietta subong (@pokwang27) March 24, 2022

"Gusto ko lang malaman nyong mga nagbabanta mag-unfollow sa 'kin, go ahead. 'Di po ako takot mawalan ng followers! Takot akong mawalan ng dangal at karapatan lumaban para sa bayan at para sa 'king mga anak at magiging apo," aniya.

Nitong nakaraang buwan, nagpahayag din ng kanyang suporta si Pokwang sa human rights lawyer Chel Diokno na tumatakbo naman bilang senador sa ilalim ng partido nina Robredo at Pangilinan.

Maliban kay Pokwang, ilan pa sa mga personalidad na nagpaabot na ng suporta sa Leni Robredo-Kiko Pangilinan tandem ay ang mismong asawa ng senador na si Sharon Cuneta, Gary Valenciano, Donny Pangilinan, Bituin Escalante, Kuh Ledesma, Robi Domingo, Jolina Magdangal, Nikki Valdez, OPM band Ben&Ben, Ely Buendia, the CompanY, Joel Torre, Cherry Pie Picache, Edu Manzano, at marami pang iba.