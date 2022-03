Bianca Gonzalez, di naisip na maging main host ng 'PBB'

MAYNILA -- Aminado si Bianca Gonzalez na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na siya na ang main host ng sikat na reality show ng ABS-CBN na "Pinoy Big Brother."

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes kung saan ipinagdiwang ang kanyang kaarawan, inamin ni Gonzalez na "kumplikado" ang nangyari.

"Windang 'yung word," pauno niya. "Kasi nangyari siya in a way na hindi ini-expect ng lahat. Grateful, of course, na parte pa rin ako ng pamilyang ito, kasama ko siyempre sina momshie Mels (Melai Cantiveros), si Kim (Chiu), si Robi (Domingo), si Enchong (Dee). Pero kasi may pagkakumplikado ang nangyari, mga taong involved. To be perfectly honest, hanggang ngayon ay pinoproseso ko pa. Hindi pa siya totally nagsi-sink in pero every day we show up for work, we do our best at work," ani Gonzalez.

Kahit matagal nang host ng programa, iginiit ni Gonzalez na hindi kailanman sumagi sa isip niya na maipapasa sa kanya ang papel bilang main host ng "PBB."

"Never. Parang happy ako sa kung ano ang posisyon ko to support. Parang in my head feeling ko magkasama kami sa 'PBB' until hindi na kami kailangan ng 'PBB' or matapos na ang 'PBB.' In my head ganun siya and happy ako doon sa posisyon na 'yon. Pero ayon nga, the world turned upside down," ani Gonzalez.

Ayon kay Cantiveros, isa sa mga host ng "Magandang Buhay" at co-host din ng "PBB," maasahan at mapagbigay na katrabaho si Gonzalez.

"Grabe ka generous si Ate B pagdating sa work, pagdating din sa bonding, sa samahan, sa pagkakaibigan. Grabe si Ate B, hindi ka talaga maiilang sa kanya as a lider sa amin na mga host sa Pinoy Big Brother," ani Cantiveros.

Matatandaang nito lamang Pebrero nang magbitiw si Toni Gonzaga bilang main host ng "PBB."