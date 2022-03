MAYNILA -- Pinuri ni Akira Morishita, isa sa miyembro ng P-pop group na BGYO, ang aktres na si Francine Diaz na kasama niya sa seryeng "Bola Bola."

Si Morishita ay isa sa tatlong leading men ni Diaz sa nasabing serye kung saan bibida rin sina Ashton Salvador at KD Estrada.

Sa Inside News ng Star Magic, ibinahagi ni Morishita ang saloobin sa pagsabak sa pag-arte at ang makatambal si Diaz sa isang proyekto.

"Ang laking pressure actually. Kasi bago pa po ibigay 'yung script ay ini-imagine ko na po ang mangyayari. Kinakabahan ako kasi baka masigawan ako kung magkamali ako. 'Yung kaba po at pressure na nararamdaman ko prior sa taping days. Sa mga Zoom meeting, mga interview ay medyo naa-awkward ako kaya ang ginagawa ko ay kinukulit ko na lang sila para mawala, para ma-feel ko na medyo okay na kami nito. Pero nung nag-lock-in taping na po kami, pagdating na pagdating ko sa kuwarto kasi magka-roommate kami ni KD, pagpasok ko sa kuwarto ay nagkantahan kaagad kami. So wala po kaagad 'yung awkward," ani Akira na inilarawan din kung paano si Diaz bilang isang aktres.

"Very professional si Francine. As a baguhang artista na sumasalang pa lang ay gina-guide niya ako sa mga ilang eksena. Halimbawa adlibs po, 'O mag-a-adlib ako sumakay ka lang.' Off cam po makulit talaga si Francine ang daming kuwento. Ang daling patawanin sobra po. Kahit po off cam very humble and welcoming pong tao. Magaan po ang loob namin sa kanya talaga," kuwento ni Akira.

Aminado si Akira na hindi pa rin siya makapaniwala na maging parte ng serye at malaki ang kanyang pasasalamat na suportado siya ng mga kasamahan sa BGYO at maging ng grupong BINI.

"Kasi 'yun nga ang dami nangyari last year sa BGYO and hindi ko po na-imagine na magkakaroon ako ng chance na umarte ng ganito kaaga po. Ang nasa isip ko po ay baka after ng contract pa or ilang years pa bago makapag-acting. Pero 'yon nga po nabigyan ako ng chance na maging part ng isang series and super happy po kasi nagtiwala sa akin at sinuportahan po nila ako 'yung buong BGYO po. Even 'yung BINI po ay full support po sila. Sobrang thankful po kasi may mga taong ganoon sa paligid," ani Akira.

Mapanood tuwing Sabado at Linggo ang "Bola Bola," sa ilalim ng direksiyon ni JP Habac, simula ngayong Marso 26 sa iWantTFC.

