Vin Abrenica, minsang pinagselosan si Derek Ramsay

Galing sa Instagram nina Vin Abrenica at Derek Ramsay



Hindi itinanggi ng aktor na si Vin Abrenica na minsan nitong pinagselosan ang kapwa artista na si Derek Ramsay nang tanungin ng kaniyang fiance na si Sophie Albert.

Sa isang vlog na inilabas ng dalawa sa kanilang YouTube channel, isa sa mga ibinatong tanong sa kanila ng fans ay kung sino ang mga napagselosan na nila sa kanilang relasyon.

Naging mabilis ang sagot ni Abrenica na binanggit ang pangalan ni Derek Ramsay na minsan nilang nakasama sa proyekto sa ibang network noon.

Bagamat inaming magkaibigan naman sila ni Ramsay, naging tapat ang aktor sa pagkukwento na sinabing mauunawaan siya ng kalalakihan at kahit mga babae kung bakit siya nakaramdam ng selos noon.

“I have a reason why. Boys would understand me on this, even girls. We were together, we were already dating, we were boyfriend and girlfriend. I have nothing against Derek. Derek’s a good friend of mine. Tropa talaga ‘yan,” paliwanag ni Abrenica.

Ikinagulat naman ito ni Albert lalo pa’t doon sa nasabing proyekto lamang sila nagkausap ni Ramsay, na naging laman ng mga balita noong mga nakaraang linggo sa pagkakaroon ng relasyon sa aktres na si Ellen Adarna.

Kuwento ni Abrenica, naaalala niya nang tanungin noon ang mapapangasawa sa isang panayam kung single ba ito.

“I’m seeing somebody,” paggaya ng aktor sa naging sagot ni Albert.

Tila hindi ito nagustuhan ng 29-anyos na artista dahil magkasintahan na umano sila noon ni Albert.

“Isn't that the same thing?” tanong ni Albert.

Tumanggi ang aktor na isa sa mga bumida sa “A Soldier’s Heart.” Dagdag pa niya, katrabaho nila noon si Ramsay kaya kilala siya nito.

“Derek is in the same network. Magkakasama tayong lahat. I was there. He knows me too,” sagot ni Abrenica.

Depensa naman ni Albert, hindi pa nila noon puwedeng aminin ang kanilang relasyon kaya umisip ito ng paraan para hindi sabihing single siya na hindi binabanggit ang pangalan ni Abrenica.

“I wasn’t close to Derek. It was like the first time I had a conversation with him or I met him. So I said, ‘I’m seeing someone. That was my way of being loyal instead of saying, ‘No, I’m single,’” ani Albert.

Hindi naman pinangalanan ng aktres ang kaniyang pinagselosan noon ngunit sinabi nitong may isang babae na nagme-message kay Abrenica.

“There's this girl kasi na nakita ko na mine-message niya 'to ta's tinatawag niyang baby. Of course, that pissed me off. I've never experienced any of my onscreen partners have a pet name for me or call me baby. Anong landian ang nagaganap dito?” pag-alala ni Albert.

Dumipensa naman si Abrenica at sinabing ang tawag sa kaniya noon sa isang set ay “baby” dahil siya umano ang pinakabata sa proyekto.

“I was the youngest kasi that time. Everybody calls me baby on the set. And you know that, I was the youngest at the set.”

Naging maganda ang panimula ng dalawa sa 2021 matapos ianunsyong engaged na sila at magkasamang lumipat sa kanilang magiging bahay.

Sinundan pa ito ng panganganak ni Albert sa kanilang unang anak ni Abrenica noong Marso 15.

