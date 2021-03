Toni Gonzaga, inakalang isang taon lang tatagal ang career sa ABS-CBN noon

Galing mula sa Instagram ni Toni Gonzaga



Sa pagdiriwang ng kaniyang ika-20 taong anibersaryo sa showbiz, binalikan ng host at aktres na si Toni Gonzaga ang takot niya noon nang lumipat sa Kapamilya network na sinundan ng mga batikos.

Sa kaniyang panayam kay Boy Abunda para sa isang special episode ng “I Feel,” ikinuwento ni Gonzaga na binansagan siyang “ambisyosa” ng mga kritiko.

“Unang lipat ko sa ABS, kaya ako emotional, kasi I got so many comments and statements na, ‘Malalaos na ‘yan. Hindi pa man din sisikat, malalaos na ‘yan. Ambisyosa siya,’” ani Gonzaga base sa ulat ng Star Cinema.

Inakala umano ng aktres, isa sa mga tinitingalang host ngayon sa industriya, na saglit lamang ang kaniyang pananatili sa ABS-CBN lalo pa’t may ilang pilit siyang ikinukumpara kina Kristine Hermosa at Claudine Barretto na namamayagpag noon sa istasyon.

Ayon sa mainstay host ng "Pinoy Big Brother," sinikap na lamang niyang mag-ipon sa inakalang maikling karera sa Kapamilya network.

“Nung lumipat ako, sabi ko mag-iipon ako. For one year ‘yun. Wala ng ibang offer sa other network. Ninamnam ko ‘yun lahat kasi one year lang ako,” pahayag ni Gonzaga.

Ngunit nagtuloy-tuloy ang kaniyang showbiz career sa ABS-CBN matapos bumida sa mga pelikulang “D’Anothers” and “You Are The One.” Nakapaglabas din siya ng album na kinatampukan ng kaniyang hit song na “We Belong.”

Unti-unti rin siyang nabigyan ng pagkakataon sa hosting nang maging parte ng “Wazzup Wazzup”, “ASAP”, at “PBB.”

Sa ngayon, abala pa rin si Gonzaga, na ngayon ay may sarili nang pamilya, sa kaniyang trabaho kagaya ng hosting sa online show na “I Feel U” at sa katatapos lamang na "PBB" edition. Mayroon din itong sariling YouTube channel.

Magbabalik pag-arte rin si Gonzaga matapos ibigay sa kaniya ang lead role sa Pinoy adaptation ng Korean romantic-comedy na “My Sassy Girl.”

“The project came to me unexpectedly. That was a point na I surrendered my dream na ‘yan, 2006 ‘yun. In your mind na baka ma-revive mo ‘yan. Ilang K-drama adaptations na sinabihan ako, pero hindi natuloy,” saad nito.

“‘Pag nakikita ko ‘yung rushes, [naiisip ko], what a way din to celebrate your 20 years in the business. When your heart is really is in the proper place, darating pa rin ‘yung mga blessings.”

Mapapanood ang buong panayam ni Gonzaga kay Abunda sa “I Feel U” sa darating na Abril 28.

RELATED VIDEO: